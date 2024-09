Wilfredo Leon szczerze po debiucie w PlusLidze. Opowiedział o swoim zdrowiu

Leon zadebiutował w PlusLidze podczas meczu Bogdanka LUK Lublin z Treflem Gdańsk, wchodząc na boisko w pierwszym secie przy stanie 21:20 dla Trefla. Choć w pierwszym secie nie miał okazji do skończenia akcji, w drugiej odsłonie przy stanie 19:19 ponownie pojawił się na parkiecie i zdobył swój pierwszy punkt w PlusLidze. Leon został zastąpiony przez Kewina Sasaka przy stanie 22:21 dla gdańszczan.



- Myślę, że ta "chwila" grania była wystarczająca. Może i nie była długa, ale trener sam zdecydował, że mogę zagrać tylko tyle. Było bardzo dobrze, czuję się świetnie. Dziękuję kibicom za miłe przywitanie, mam nadzieję, że są zadowoleni z tego, co zobaczyli. Dopiero zaczynamy nowy sezon, czeka mnie jeszcze więcej grania, więc muszę być przygotowany - podkreślił zawodnik Bogdanki LUK Lublin w rozmowie z Adrianem Brzozowskim.

31-letni siatkarz po wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym potrzebował czasu na regenerację i odbudowanie zdrowia. Powoli wraca on do swojej optymalnej formy, choć potrzebuje jeszcze trochę treningu, aby być w pełni gotowym do gry.

- Pracuję ciężko, dalej będę trenował, aby wrócić do pełni sprawności. Mój stan fizyczny już jest dobry, trzeba jednak dopilnować, żebym nie miał więcej takich długich przerw - powiedział Leon.

Kibice Bogdanki LUK Lublin przywitali nowy nabytek zespołu z wielkim entuzjazmem. Na trybunach zasiadło 4045 osób, co sprawiło, że debiut Leona odbywał się w niesamowitej atmosferze. Siatkarz podziękował kibicom za doping, który pomógł im wygrać kolejny mecz w tym sezonie PlusLigi.



- Niesamowite. Wyszliśmy zmotywowani na trudny mecz, ale jak usłyszeliśmy, co się dzieje na trybunach, to nas poniosło do tego zwycięstwa - zakończył reprezentant Polski.