Startują „najbardziej polskie” ze wszystkich europejskich klubowych pucharów w piłce nożnej. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok oraz kilkunastu polskich piłkarzy reprezentujących drużyny zagraniczne, a do tego starcia takich legend, jak Manchester United, Ajax Amsterdam, AS Roma, czy londyńska Chelsea – to najkrótsza wizytówka Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. Wyłącznym nadawcą tych rozgrywek w Polsce w latach 2024 - 2027 jest Telewizja Polsat.

Każdy sezon LE i LK to aż 342 mecze, które polscy kibice obejrzą w streamingu Polsat Box Go. Transmisje Ligi Europy oraz Ligi Konferencji UEFA oglądać można także w kanałach Polsat Sport oraz w wyjątkowej oprawie, bez reklam i w jakości Super HD na Polsat Sport Premium.

Liga Europy i Liga Konferencji UEFA w Telewizji Polsat i Polsat Box Go to:

- Wszystkie 342 mecze każdego sezonu w streamingu i na urządzeniach mobilnych;

- Brak reklam i transmisje w jakości Super HD w kanałach Polsat Sport Premium;

- Wyjątkowa oprawa studyjna oraz topowi eksperci i komentatorzy;

- Transmisje meczów polskich klubów w kanałach Polsat Sport;

- Obszerne skróty wideo oraz kompilacje najciekawszych akcji na Polsatsport.pl.

Liga Europy i Liga Konferencji – zupełnie nowe zasady

UEFA stawia na większą dramaturgię i nieprzewidywalność Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Dlatego począwszy od bieżącego sezonu fazę grupową zastępuje faza ligowa ze zbiorczą tabelą dla trzydziestu sześciu klubów grających w LE oraz takiej samie liczby drużyn rywalizujących w LK. Koniec także z rozgrywaniem dwumeczów w systemie dom/wyjazd. Od teraz każdy uczestnik Ligi Europy rozegra osiem spotkań z losowo wybranymi rywalami, w tym 4 na własnym terenie i tyle samo na wyjeździe. Podobne zasady obowiązują w Lidze Konferencji, ale tu każdy klub w fazie ligowej zagra 6 pojedynków. Nie ma więc meczów na przetarcie ani miejsca na kalkulację, bo o awansie do wiosennej fazy pucharowej decyduje każdy zdobyty punkt, każdy strzelony gol, a nawet liczba czerwonych i żółtych kartek. Co więcej, zespoły które jesienią nie pokażą w Lidze Europy swojego pełnego potencjału, nie mogą już liczyć na „miękkie wiosenne lądowanie” w Lidze Konferencji. W obu rozgrywkach brak awansu do fazy pucharowej oznacza koniec przygody z europejskimi pucharami. Sezon Ligi Europy UEFA startuje 25 września. Liga Konferencji do gry rusza 3 października, a jej finał odbędzie się w maju we Wrocławiu.

342 mecze w sezonie i emocje do samego końca

Wszystkie 342 mecze każdego sezonu Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA oglądać można w streamingu internetowym Polsat Box Go, dostępnym w dowolnym miejscu, w tym także na urządzeniach mobilnych. Mecze Legii Warszawa i Jagielloni Białystok będą transmitowane także w kanałach z rodziny Polsat Sport. Natomiast dedykowany europejskim pucharom specjalny program studyjny oraz najatrakcyjniejsze pojedynki z udziałem topowych klubów - bez reklam i w jakości Super HD - pokazywać będą dwa kanały Polsat Sport Premium i cztery serwisy PS Premium PPV. A będzie co oglądać! W bieżącym sezonie Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA zagrają m.in. tak uznane piłkarskie firmy, jak Manchester United, Chelsea Londyn, Ajax Amsterdam, AS Roma, Fiorentina, Athletic Bilbao, Lazio Rzym, Olympique Lyon, FC Porto, Glasgow Rangers czy Tottenham. W rozgrywkach udział weźmie też kilkunastu polskich piłkarzy, w tym Reprezentanci Polski, i wcale nie chodzi tu o tych broniących barw Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w fazie ligowej Conference League. Nicola Zalewski, Sebastian Szymański, Jakub Piotrowski, Adam Buksa, Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski czy Krzysztof Piątek to tylko ci najbardziej znani.

Europejskie puchary UEFA w sportowych kanałach Polsatu – układ transmisji, komentatorzy i eksperci



W każdej kolejce Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA rozegranych zostanie łącznie 36 spotkań. W dniach, w których w LK swoje mecze będą rozgrywały polskie kluby, przedmeczowe studio w Polsat Sport Premium będzie się rozpoczynało o godzinie 17:00, a transmisje meczowe o 18:35 oraz 20:50. Po ostatnim gwizdku, o godz. 23:00 w studiu Polsatu Sport Premium eksperci i dziennikarze podsumują boiskowe wydarzenia, a o północy emitowany będzie magazyn skrótów, w którym kibice zobaczą wszystkie gole oraz kluczowe wydarzenia boiskowe. Kompilacje wideo najciekawszych fragmentów spotkań i obszerne skróty meczów, będą publikowane także na portalu Polsatsport.pl. Trzon ekipy komentatorskiej stanowią sprawdzeni dziennikarze i eksperci, którzy przez sześć ostatnich sezonów obsługiwali dla sportowej redakcji Polsatu legendarną Champions League. Oprócz Bożydara Iwanowa, Tomasza Hajty, Macieja Stolarczyka czy Macieja Żurawskiego są to także m.in. Roman Kołtoń, Piotr Kobierecki, Tomasz Włodarczyk, Piotr Przybysz, Szymon Rojek, Piotr Urban, Maciej Makuszewski, a także wielu byłych piłkarzy, trenerów i skautów czy analityków. Sportową redakcję Polsatu wspierać będą także czołowi komentatorzy Eleven Sports.

Sztuczna inteligencja oraz wirtualizacja studia Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w Polsat Sport Premium, a także mobilne studio na stadionach



Specjalnie z myślą o transmisjach Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA, zupełnie nowe oblicze zyskało ultranowoczesne studio Polsatu Sport Premium. Do trójwymiarowych grafik oraz elementów rozszerzonej rzeczywistości, które sprawdziły się przy obsłudze Champions League, dołącza także rozbudowana wirtualizacja. Aż 75% elementów scenografii, służących jak najlepszemu zobrazowaniu boiskowych wydarzeń, stanowić będą interaktywne rozwiązania wirtualne. Dzięki temu studio stało się większe i pozwala na jeszcze efektowniejsze oraz przystępne prezentowanie tabel, zawiłości taktycznych, składów drużyn czy sylwetek zawodników. Domowym meczom Legii i Jagiellonii, towarzyszyć będzie także mobilne studio zlokalizowane na stadionach w Warszawie i Białymstoku. Z kolei zaawansowane rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję pozwalają natychmiast publikować na Polsatsport.pl i w jego social mediach gole i najciekawsze sytuacje podbramkowe. Kibice mogą więc obejrzeć mecz, a po jego zakończeniu raz jeszcze zapoznać się z jego kluczowymi fragmentami w formie niezależnych klipów wideo lub obszernego skrótu.



Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl