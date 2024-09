Konflikt w Anglii nie ustaje. Klub Polaka zostanie ukarany?

"Mecz na szczycie" ligi angielskiej pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City odbył się w niedzielę. Mimo dominacji w drugiej połowie, obrońcy tytułu Premier League ledwo "wyszarpali" remis. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a bramki dla "Kanonierów" zdobyli Riccardo Calafiori i Gabriel Magalhaes, natomiast dla City strzelali Erling Haaland i John Stones, który wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry. Reprezentant Polski Jakub Kiwior (Arsenal) wszedł na boisko w 74 minucie.

Po zakończeniu meczu, niezadowoleni z wyniku "The Citizens" zdecydowali się wnieść skargę do PGMOL, w której oskarżyli zespół "The Gunners" o opóźnianie gry oraz "nieczyste zagrywki" w trakcie meczu. Co ciekawe, "Obywatele" nie są pierwszą drużyną z Premier League, która krytykowała styl gry podopiecznych Mikela Artety. Wcześniej inne ekipy narzekały na celowe symulowanie kontuzji oraz kopanie piłki po gwizdku. Cała wina za te przewinienia spadła na szkoleniowca klubu z północnego Londynu, z powodu nagrań, jakie krążą po sieci. Widać na nich, że Hiszpan daje znaki zawodnikom, kiedy mają położyć się na murawę, aby przekazać reszcie drużyny wskazówki taktyczne.

PGMOL traktuje skargi bardzo poważnie i planuje wprowadzić surowsze egzekwowanie przepisów. Organizacja zapowiedziała, że będzie bardziej rygorystycznie podchodzić do przypadków "urozmaicania gry" poprzez np. opóźnianie gry, czy symulowanie kontuzji.

Nie zapowiada się na to, że ustaną echa po niedzielnym meczu. Oprócz skargi wniesionej przez City, Erling Haaland ostatecznie uniknie kary od The Football Association za swoje zachowanie w doliczonym czasie gry. Przypomnijmy, że Norweg uderzył piłką w głowę obrońcę Arsenalu Gabriela Magalhaesa.