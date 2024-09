Reprezentacja wyrzucona ze stadionu narodowego! Futbol przegrał z muzyką

Jak podaje dziennik "Lietuvos rytas", amerykański piosenkarz wystąpi na Dariaus ir Gireno stadionas w Kownie 6 czerwca 2025 roku. Koncert, który dla fanów muzyki będzie wielkim świętem, może jednak sprawić mnóstwo problemów środowisku piłkarskiemu. Wszystko z powodu niefortunnego terminu wydarzenia, które zbiegło się z... eliminacjami mistrzostw świata 2026.

Walka o piłkarski mundial, który zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, rozpocznie się w marcu przyszłego roku. Trzecia i czwarta kolejka eliminacji odbędą się zaś w dniach 6-7 i 9-10 czerwca, co sprawia, że reprezentacja Litwy kolejny raz zostanie wyrzucona ze swojego głównego obiektu!

- Wiedzieliśmy, że ten koncert jest planowany, podobnie jak wiedzieliśmy o innych wydarzeniach z udziałem rodzimych i zagranicznych artystów, bo tu nie chodzi tylko o ten jeden występ. Zwracaliśmy jednak uwagę operatorowi stadionu, że terminarz FIFA znany jest już do 2030 roku, a na początku tego roku wysyłaliśmy maila z przypomnieniem dat meczów eliminacji mundialu. Niestety, ale koncert Justina Timberlake'a wyklucza praktyczne i teoretyczne możliwości rozegrania czerwcowych spotkań kadry w Kownie. Owszem, pan Timberlake jest znanym artystą i Litwa potrzebuje takich wydarzeń, ale to już kolejny raz, kiedy muzyka staje się ważniejsza od meczów reprezentacji. Jeżeli o nas chodzi, to nie możemy sobie pozwolić na elastyczność, nie możemy zmieniać harmonogramu FIFA. Są momenty, w których piłka nożna musi zająć należne jej miejsce w kalendarzu operatora stadionu. Nie możemy dać się krzywdzić - podkreślił w rozmowie z portalem DELFI Edgaras Stankevicius, prezes Litewskiego Związku Piłki Nożnej.

To nie pierwszy raz, kiedy piłka nożna przegrywa na Litwie z muzyką. Ze względu na fatalny stan murawy po koncertach Eda Sheerana i Dżesiki Syvokaite (znanej szerszej publiczności pod pseudonimem Jessica Shy), wrześniowe spotkanie Litwy z Cyprem w ramach Ligi Narodów UEFA musiało być przeniesione z Kowna do Mariampolu.