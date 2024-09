„Zagraliśmy dla mieszkańców Nysy i nie tylko. Przeżywają tragedię, dedykujemy wygraną ludziom walczącym, by wrócić do normalnego życia” – powiedział trener siatkarzy PSG Stali Nysa Daniel Pliński po wyjazdowej wygranej z GKS Katowice 3:0.

Tym meczem siatkarze Stali rozpoczęli sezon ekstraklasy. Ich dwa wcześniejsze spotkania - z Asseco Resovią Rzeszów i PGE GiEK Skrą Bełchatów - zostały przełożone ze względu na powódź, która dotknęła część woj. opolskiego.

- Cztery dni byliśmy bez treningu. To sporo dla zawodowego sportowca. Kluczowe było to, żeby zawodnicy nie byli zmęczeni. I ta świeżość była dziś widoczna. Chcieliśmy zagrać dla mieszkańców Nysy i nie tylko. Ludzie przeżywają tragedię. Wyszliśmy na boisko, by grać serduchem. Dedykujemy wygraną osobom walczącym, by wrócić do normalnego życia – dodał.

Zaznaczył, że uczulał swoich zawodników, by zagrali mądrze i tak zrobili.

Spotkanie pierwotnie miało być rozegrane w Nysie. Władze katowickiego klubu zgodziły się na zamianę gospodarza i zdecydowały o przekazaniu całkowitego dochodu z tego meczu dla powodzian (którymi są m.in. niektórzy mieszkańcy Nysy i okolic).

Siatkarze Stali przed przyjazdem do Katowic pomagali przy likwidacji skutków powodzi. Ucierpiał w niej m.in. dom drugiego libero Stali Jakuba Olejniczaka.