– Chciałem kiedyś zagrać w Spodku o coś dużego, jest w tej hali niesamowity klimat dla siatkówki. Wygrana i zdobycie trofeum to podwójne szczęście. Mieliśmy w tie-breaku więcej prób do zakończenia go niż rywale. Nie wątpiłem. W czwartym secie była raczej chłodna analiza, bo zgubiliśmy rytm – dodał prezes.

Podkreślił, że ekipa prowadzona przez trenera Michała Winiarskiego będzie jeszcze lepsza.

– Kocham ich wszystkich i w nich wierzę, ale to jeszcze nie jest ten zespół, jaki może być. Będzie jeszcze mocniejszy, tylko potrzebujemy czasu - miesiąca, dwóch i będzie naprawdę niesamowity – ocenił.

Środkowy bloku zawiercian Jurij Gladyr, który latem przeniósł się do tego klubu z Jastrzębskiego Węgla, nie ukrywał radości.

– Wygrać taki mecz to wspaniałe uczucie. Było przed sezonem parę zmian w zespole i musimy wypracować automatyzmy. Po trzecim secie mieliśmy spotkanie prawie pod kontrolą, ale potem się to odwróciło. Zaprezentowaliśmy kibicom kawał dobrej siatkówki, choć to początek sezonu i nie wszyscy są w topowej formie – powiedział PAP doświadczony gracz.

Przyznał, że tie-break mógł się różnie skończyć.

– Za to właśnie kochamy siatkówkę, ona lubi zaskakiwać. Jedna szalona akcja może odmienić losy seta. Mamy pierwszy Superpuchar Polski w historii klubu i bardzo się cieszymy – dodał.

Podkreślił, że zdobycie trofeum jest ważne, ale wygrana dla nowych zawodników w zespole po tak twardym meczu też ma ogromne znaczenie.

– Mam nadzieję, że pokaże nam drogę rozwoju drużyny – podsumował.

Superpuchar Polski siatkarzy 2024 - skrót meczu:

W zupełnie innym nastroju był libero jastrzębian Jakub Popiwczak.

– Wygrana była blisko, fajnie byłoby świętować z kibicami, a jest smutek i ból, że się nie udało. Emocje w tie-breaku osiągnęły poziom kulminacyjny. Jeśli grać w siatkówkę, to przy takich kibicach, w takich okolicznościach i w takich halach. Biliśmy się do samego końca i przegraliśmy po dramatycznym piątym secie. Jeśli nie będzie przestojów w naszej grze, to możemy prezentować w tym sezonie dobrą siatkówkę i walczyć o zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach – ocenił reprezentant Polski.

RM, PAP