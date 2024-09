21:23 w tie-breaku! Emocjonujące starcie o Superpuchar Polski siatkarzy

Spotkanie lepiej rozpoczęli jastrzębianie, którzy szybko uzyskali solidną zaliczkę (9:4). Jurajscy Rycerze ruszyli w pogoń, szybko zmniejszyli różnicę (10:8), później nawet złapali kontakt (16:15), ale mistrzowie Polski grali skuteczniej i utrzymali przewagę. Znów odskoczyli po asie Norberta Hubera (19:15), a dwa ostatnie punkty tej partii zdobył Łukasz Kaczmarek, który popisał się skutecznym atakiem, a po chwili zaskoczył rywali zagrywką (25:21).

W drugiej odsłonie role się odwróciły, bo od początku przeważali siatkarze Aluron CMC Warty (4:6). Powiększyli różnicę do trzech oczek po asie Karola Butryna (7:10), później do czterech (10:14). Jastrzębianie złapali co prawda kontakt (15:16), ale w odpowiedzi poszła seria przy zagrywkach Butryna (15:20). W końcówce siatkarze z Zawiercia kontrolowali sytuację, a seta zamknął skutecznym atakiem Bartosz Kwolek (21:25).

Początek trzeciej partii toczył się po myśli zawiercian, którzy uzyskali przewagę, gdy Miłosz Zniszczoł (3:5) i Aaron Russell (6:9) zaskoczyli rywali zagrywką. Jastrzębski Węgiel złapał kontakt (12:13), ale siatkarze Aluronu znów odskoczyli po świetnym fragmencie gry Butryna (12:17). W końcówce skuteczna gra Jurajskich Rycerzy pozwoliła im utrzymać przewagę. Powtórzyli wynik z poprzedniej partii, a ostatni punkt dała im kiwka Russella (21:25).

Po wyrównanym początku trzeciego seta, punktową zaliczkę wypracowali sobie dobrze dysponowani w bloku jastrzębianie (11:9). Dobrą zmianę dał Luciano Vicentin, mistrzowie Polski złapali właściwy rytm, grali skuteczniej od rywali i odskoczyli na cztery oczka (18:14). W końcówce utrzymywali wyraźną przewagę, a w ostatniej akcji efektownym atakiem popisał się Tomasz Fornal (25:19).

Zdobywcę Superpuchar Polski siatkarzy 2024 wyłonił więc tie-break. W nim oglądaliśmy wyrównaną grę obu ekip. Przy zmianie stron, po skutecznym ataku Russella, dwa oczka zaliczki mieli zawiercianie (6:8). Po punktowym bloku odskoczyli na trzy (7:10), ale jastrzębianie wyrównali po ataku blok-aut Kaczmarka (11:11). Końcówka przyniosła sporo emocji. Zepsuta zagrywka rywali dała ekipie z Zawiercia piłkę meczową (13:14), ale błąd w ataku oznaczał rywalizację na przewagi. Jurajscy Rycerze mieli cztery kolejne piłki meczowe, później swoje szanse mieli jastrzębianie. Ostatecznie to Aluron CMC Warta Zawiercie rozstrzygnęła seta (21:23) i cały mecz na swoją korzyść.

Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (20), Łukasz Kaczmarek (12), Luciano Vicentin (12) – Jastrzębski Węgiel; Karol Butryn (21), Aaron Russell (19), Miłosz Zniszczoł (10) – Aluron CMC Warta Zawiercie. MVP: Aaron Russell.

W ubiegłym sezonie Aluron CMC Warta Zawiercie wywalczyła Tauron Puchar Polski siatkarzy, pokonując w finale Jastrzębski Węgiel 3:1. W finale PlusLigi górą byli jednak jastrzębianie, którzy wygrali z Jurajskimi Rycerzami 2—1 (3:0, 1:3, 3:1) i zdobyli czwarty w historii tytuł mistrza Polski siatkarzy.

Jastrzębski Węgiel wcześniej dwa razy wywalczył Superpuchar Polski. Dwukrotnie pokonał w decydującym meczu ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle – 3:0 w 2021 oraz 3:2 w 2022 roku. W ubiegłorocznym finale ZAKSA ograła jastrzębian po niezwykle emocjonującym starciu 3:2. Dla Aluron CMC Warty Zawiercie był to pierwszy występ w meczu o to trofeum.



Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (25:21, 21:25, 21:25, 25:19, 21:23)

Jastrzębski Węgiel: Timothee Carle, Norbert Huber, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Anton Brehme, Łukasz Kaczmarek – Jakub Popwiczak (libero) oraz Juan Ignacio Finoli, Arkadiusz Żakieta, Luciano Vicentin, Marcin Waliński. Trener: Marcelo Mendez.

Aluron CMC Warta: Miłosz Zniszczoł, Karol Butryn, Aaron Russell, Jurij Gladyr, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek – Luke Perry (libero) oraz Kyle Ensing, Jakub Nowosielski, Adrian Markiewicz, Wiktor Rajsner. Trener: Michał Winiarski.

Sędziowie: Maciej Twardowski – Wojciech Głód. Widzów: 9300.