Lewandowski błysnął, ale jest riposta Mbappe. Francuz nie odpuszcza na krok

Piłkarze Realu Madryt na Santiago Bernabeu wygrali 3:2 z Deportvo Alaves w 7. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. "Królewscy" do jednego punktu zmniejszyli stratę do prowadzącej Barcelony, która w środę zmierzy się z Getafe.

Już w pierwszej minucie Vinicius Junior podał do wbiegającego w pole karna Lucasa Vazqueza, który uderzył bez przyjęcia i otworzył wynik meczu. Pod koniec pierwszej połowy Jude Bellingham posłał prostopadłe podanie do Kyliana Mbappe, który podwyższył na 2:0. Był to piąty gol francuskiego napastnika, który rywalizuje z Robertem Lewandowskim o koronę króla strzelców La Liga. Reprezentant Polski w tym sezonie ligowym zanotował sześć trafień.

Na początku drugiej połowy indywidualną akcję przeprowadził Rodrygo, który precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza. Real prowadził już 3:0. Później Endrick wypracował sobie doskonałą okazję, lecz trafił w poprzeczkę.

Piłkarze Alaves mimo niekorzystnego wyniku walczyli do końca. Najpierw Abderrahmane Rebbach trafił w słupek, a potem w ciągu dwóch minut goście strzelili dwa gole. Ich autorami byli Carlos Benavidez i Kike Garcia. "Królewscy" zaczęli drżeć o wynik, a sędzia doliczył sześć minut. Ostatecznie zawodnicy trenera Carlo Ancelottiego utrzymali jednobramkowe zwycięstwo.

Real w siedmiu ligowych meczach zdobył 17 pkt. Barcelona ma 18 pkt, choć rozegrała jedno spotkanie mniej.