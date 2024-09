Beniaminek Tauron Ligi siatkarek gotowy do walki w elicie! To wyjątkowa chwila dla małego miasteczka

Jeszcze nieco ponad dwa lata temu siatkarki tego klubu występowały w drugiej lidze, a w obecnym sezonie będą rywalizowały z najlepszymi drużynami w Polsce. To wyjątkowa chwila dla 12-tysięcznego miasteczka położonego w województwie kujawsko-pomorskim. Sokół & Hagric Mogilno to beniaminek Tauron Ligi w sezonie 2024/2025.

Mogilno jest położone na granicy województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Małe miasteczko nie było dotychczas kojarzone z wielkim sportem. Teraz ekstraklasowa siatkówka stanie się jego wizytówką, tym bardziej że spotkania będą transmitowane w telewizji.

– Będąc opiekunem reprezentacji młodzieżowej, inni trenerzy, z którymi współpracowałem, często pytali mi się żartobliwie, gdzie jest to Mogilno. A ja odpowiadałem, że jest położone między Poznaniem a Bydgoszczą. Teraz już się nie śmieją, bo sami wkrótce będą musieli do nas przyjechać ze swoimi klubami. Gra w ekstraklasie to świetna sprawa dla takiego małego miasteczka – powiedział PAP trener beniaminka Mikołaj Mariaskin.

Awans do Tauron Ligi przyszedł trochę niespodziewanie i zaledwie po dwóch sezonach spędzonych w pierwszej lidze. Pod koniec kwietnia siatkarki Sokoła wygrały turniej finałowy w Nowym Dworze Mazowieckim i znalazły się w siatkarskiej elicie. Pokonały kolejno Enea Klub Siatkarski Piła 3:1, MKS COPCO Imielin 3:1 i ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:2.

– To gospodynie turnieju były faworytkami, wygrały pewnie rundę zasadniczą, miały swoją halę i wsparcie swoich kibiców. Volley Piła też wydawał się być mocniejszy od nas. W ostatnim, decydującym meczu z LOS Nowy Dwór przegrywaliśmy już 0:2 i wówczas moje dziewczyny pokazały charakter i wygraliśmy 3:2 – wspomniał Mariaskin.

Przed fazą play-off sztab szkoleniowy Sokoła wzmocnił doświadczony trener Wiesław Popik, pracujący w przeszłości m.in. w klubach z Dąbrowy Górniczej, Piły, Bielska-Białej i Mielca.

– Znamy się z Mikołajem jeszcze ze wspólnej pracy w Mielcu, razem awansowaliśmy ze Stalą do ekstraklasy. Potem on poszedł do Mogilna i w trakcie rundy play off poprosił mnie o pomoc i o wsparcie. Po awansie pojawiła się propozycja dalszej współpracy, na którą się zgodziłem. Uważam, że ten ośrodek ma naprawdę przyszłość - piękna hala, zaangażowani ludzie, są też sponsorzy – przyznał Popik.

Klub z Mogilna ostrożnie stawia sobie cele przed debiutem w Tauron Lidze.

– Nie chcę mówić, że naszym celem jest tylko utrzymanie się w lidze czy awans do ósemki. Chcemy jak najwięcej meczów wygrywać, bowiem też nasza publiczność jest przyzwyczajona do zwycięstw. W poprzednim sezonie u siebie w pierwszej lidze nie przegraliśmy żadnego meczu, także w play-off – przyznał Mariaskin.

Latem w drużynie dokonano kilku wzmocnień. Najciekawszym transferem jest pozyskanie byłej wielokrotnej reprezentantki Polski Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej. Środkowa ostatnie dwa sezony spędziła w ekipie Energa MKS Kalisz.

Zuzanna Efimienko-Młotkowska – siatkarka klubu Sokół & Hagric Mogilno Zobacz galerię

Po urlopie macierzyńskim karierę wznowiła Natalia Gajewska. Rozgrywająca ma bogate CV – w sezonie 2022/23 występowała w niemieckim VC Wiesbaden, a wcześniej reprezentowała m.in. Atom Trefl Sopot, DevelopRes Rzeszów, BKS Bielsko-Biała, #VolleyWrocław i Energa MKS Kalisz.

Nową środkową została Marina Mazenko, którą kibice mogą pamiętać z gry w Legionovii. Ukraińska środkowa ostatni rok spędziła w izraelskim klubie Maccabi Ashdod.

Wiesław Popik nie ukrywa, że każdy beniaminek ekstraklasy ma zawsze "pod górkę" w okienku transferowym.

– W momencie wywalczenia awansu rynek transferowy był już przebrany, większość zawodniczek miała już podpisane kontrakty. Postanowiliśmy jednak dać też szansę przede wszystkim dziewczynom, które wywalczyły sobie ten awans, bo to jest dla nich nagroda. Kilka z nich dopiero zadebiutuje na parkietach ekstraklasy – zaznaczył drugi trener Sokoła.

Drużyna z Mogilna sezon rozpocznie rozgrywki od trzech meczów u siebie. Na inaugurację zagra z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, 28 września), a następnie z DevelopResem Rzeszów (czwartek, 3 października) oraz #VolleyWrocław.

– Zagramy z medalistami poprzedniego sezonu, zespołami, które będą występować w Lidze Mistrzyń, mające w składach topowe zawodniczki. Chciałbym, abyśmy powalczyli z tymi przeciwnikami, bez względu na ich siłę, i pokazali charakter. Oczywiście, punkty też są ważne, bo na końcu to z nich będziemy rozliczani – podsumował Mariaskin.

Sokół & Hagric Mogilno - skład na sezon 2024/2025:

rozgrywające: Aleksandra Szczepańska, Natalia Gajewska

przyjmujące: Sandra Świętoń, Weronika Fojucik, Wiktoria Przybyło

atakujące: Agnieszka Cur-Słomka, Martyna Szczepuła, Sandra Barambas

środkowe: Katarzyna Nowak, Marina Mazenko (Ukraina), Paulina Brzoska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska

libero: Julita Rafałko, Karolina Pancewicz.

Trener: Mikołaj Mariaskin.

