Zmiana układu sił! Kto faworytem do mistrzostwa Polski siatkarek?

Klub z Polic był hegemonem żeńskiej siatkówki w Polsce w ostatniej dekadzie. W ciągu jedenastu sezonów 2014–24 wywalczył aż dziewięć złotych medali mistrzostw Polski i siedmiokrotnie zdobył Puchar Polski. Po wycofaniu się strategicznego sponsora – Grupy Azoty, Chemik stracił wszystkie najlepsze zawodniczki i w nadchodzących rozgrywkach czeka go trudna walka o utrzymanie się w elicie.

Najważniejsze transfery w Tauron Lidze siatkarek

"Wiecznie drugi" zespół z Rzeszowa (pięć srebrnych medali z rzędu) skorzystał na problemach największego dotychczas rywala i przejął trzy kluczowe siatkarki. DevelopRes zasiliły Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk oraz Brazylijka Bruna Honorio. ŁKS Commercecon z kolei ściągnął z Polic Marlenę Kowalewską i Natalię Mędrzyk.

Wiele innych zespołów też mocno przemeblowało składy, a tegoroczne lato transferowe było bardzo gorące. Libero reprezentacji kraju Maria Stenzel z Radomki przeszła do ŁKS, była wielokrotna reprezentantka Polski Zuzanna Efimienko-Młotkowska (ostatnio Energa MKS Kalisz) dołączyła do beniaminka Sokół&Hagric Mogilno.

Tauron Liga: Składy drużyn na sezon 2024/2025. Potwierdzone transfery Zobacz galerię

Kamila Witkowska z ŁKS przeniosła się do Radomia, a jej do niedawna koleżanka klubowa Julita Piasecka wybrała ofertę BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. To najgłośniejsze transfery ostatnich miesięcy.

Kto faworytem Tauron Ligi siatkarek?

Joanna Kaczor-Bednarska, brązowa medalistka mistrzostw Europy z 2009 roku, uważa, że największe szanse na złoty medal mają ŁKS, PGE Grot Budowlani oraz DevelopRes.

– Rzeszowianki rzeczywiście stają przed dużą szansą, lecz też musimy pamiętać, że jest to zespół budowany od nowa. W Rzeszowie już od paru lat czekają na złoto i być może jest to ten przełomowy moment. DevelopRes będzie musiał wykreować nową liderkę, Bruna Honoria w poprzednim sezonie nie grała zbyt wiele, Holenderka Marrit Jasper nie jest z kolei zbyt wysoką zawodniczką, ale za to bardzo techniczną i może pełnić rolę taką, jak w przeszłości Jelena Blagojevic. Przyjście Agnieszki Korneluk oznacza, że na pozycji środkowej będzie ciekawa rywalizacja – powiedziała siatkarska ekspert Polsatu Sport.

Jej zdaniem nowy trener DevelopResu Michal Masek doskonale zna polską siatkówkę, a miesiąc, jaki miał na przygotowania w komplecie do rozgrywek, można uznać za luksus.

– Myślę, że trener Masek dołożył wszelkich starań, aby powstała chemia w zespole. Korneluk, Kasia Wenerska i Ola Szczygłowska doskonale znają się z kadry i dobrze się rozumieją. Bruna Honorio wie, jak się gra w Rzeszowie i mam wrażenie, że ten zespół ma szansę najszybciej złapać tę chemię na boisku – podkreśliła.

Kaczor nie ukrywa, że w Łodzi zbudowano dwa solidne zespoły, ale dla niej "na papierze" lepiej prezentują się PGE Grot Budowlani ze względu na stabilny od lat skład.

– Z drugiej strony trener ŁKS Alessandro Chiappini doskonale wie, jak przygotować swoje drużyny do sezonu i one zawsze pokazywały bardzo dobrą grę. Mnie dodatkowo cieszy, ale też interesuje powrót Zuzanny Góreckiej do gry na pełnych obrotach i chciałabym zobaczyć ją szybko w dobrej formie, bo to by oznaczało rywalizację o miejsce w reprezentacji – zaznaczyła.

Trenerzy klubów Tauron Ligi w sezonie 2024/2025. Kto poprowadzi czołowe polskie drużyny w siatkówce kobiet? Zobacz galerię

Wysokie aspiracje są także w Bielsku-Białej, a apetyty urosły po ostatnim sezonie, kiedy to zespół trenera Bartłomieja Piekarczyka zdobył brązowy medal i Puchar Polski. W sobotę bielszczanki sięgnęły po Superpuchar, wygrywając z Lotto Chemikiem 3:0.

– BKS ma dużą szansę podjąć walkę ze wspomnianą trójką. W porównaniu do ubiegłego sezonu jest to zespół wyższy, jednak w meczu o Superpuchar Polski nie pokazał wszystkiego. Myślę, że bielszczanki będą chciały napsuć krwi głównym faworytom. Swojej formy szuka jeszcze Kertu Laak, ze świetnej strony pokazała się już z kolei Giulia Angelina, która może rozwinąć skrzydła w naszej lidze. Zobaczymy tylko, jak Włoszka zaprezentuje się na tle mocniejszych zespołów. Życzę prezes Oli Jagieło i trenerowi Piekarczykowi dalszego pięknego budowania historii klubu, który powoli wraca do tego, co lata temu oglądaliśmy w Bielsku – dodała była reprezentantka Polski.

Gwiazdy, które opuściły Tauron Ligę

W tym sezonie kibice na meczach Tauron Ligi nie zobaczą wielu znakomitych siatkarek, które przez ostatnie lata stanowiły o sile swoich drużyn.

Z DevelopResem pożegnały się m.in. Gruzinka Ann Kałandadze, która przeszła do Galatasaray Stambuł, oraz Słowaczka Gabriela Orvosova (Roma Volley). Martyna Łukasik będzie grać razem z Joanną Wołosz w Imoco Volley Conegliano. Rozgrywająca ŁKS Roberta Ratzke wzmocniła THY Stambuł, a inna ełkasiaczka Valentina Diouf dołączyła do ASPTT Miluza.

Po blisko dwudziestu latach gry w ekstraklasie siatkarek karierę zakończyła Paulina Maj-Erwardt. Była libero pozostała w ŁKS w roli dyrektora zarządzającego.

Zasady rozgrywek Tauron Ligi siatkarek

Format rozgrywek nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego sezonu. W Tauron Lidze zagra dwanaście drużyn. Zespoły rozegrają fazę zasadniczą systemem "każdy z każdym", a najlepsza ósemka awansuje do play-off. Ostatni zespół po rundzie zasadniczej zostanie automatycznie zdegradowany do 1. ligi.

Rywalizacja w ćwierćfinałach oraz w półfinałach toczyć się będzie do dwóch zwycięstw, z kolei walka o medale – do trzech wygranych meczów. Mistrz Polski zostanie wyłoniony najpóźniej 30 kwietnia.

Polsat Sport, PAP