FEN 57: Znamy termin i miejsce gali! Walka o pas w main evencie

23 listopada w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się gala FEN 57. W walce wieczoru bohater lokalnej publiczności, Damian Rzepecki (7-0, 2 KO, 5 SUB), podejmie Marcina Jabłońskiego (12-2, 6 SUB). Stawką tego starcia będzie pas mistrzowski FEN w kategorii lekkiej.

FEN po raz pierwszy zawita do Piotrkowa Trybunalskiego. Poza ozdobą tego wydarzenia, w co-main evencie dojdzie do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu w dywizji półśredniej Mansura Abdurzakova (11-4, 2 KO, 8 SUB). Świeżo upieczony czempion skrzyżuje rękawice z Wawrzyńcem Bartnikiem (9-4, 4 KO).

Wielkie emocje przysporzy starcie na szczycie kategorii koguciej. Niepokonany Jan Ciepłowski (7-0, 1 KO, 2 SUB) podejmie rozpędzonego Vitalija Yakimenko (9-1, 3 KO, 4 SUB). Pojedynek zakontraktowano na dystansie 3 rund.

Karta walk FEN 57:

70,3: Damian Rzepecki vs. Marcin Jabłoński*

77,1: Mansur Abdurzakov vs. Wawrzyniec Bartnik*

61,2: Jan Ciepłowski vs. Vitalii Yakimenko

*walka o pas mistrzowski FEN

Informacja prasowa