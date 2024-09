Prawdziwi mistrzowie Ligi Europy. Te kluby odniosły ogromny sukces, o którym mówi się do dziś

Rozgrywki Ligi Europy zainaugurowano w sezonie 2009/2010. Do tej pory po trofeum sięgało osiem zespołów. Rekordzistami są gracze hiszpańskiego klubu Sevilla FC, którzy wygrali aż 5 z 15 dotychczasowych edycji. To prawdziwi mistrzowie Ligi Europy.

Sevilla FC to absolutny rekordzista Ligi Europy

Bez dwóch zdań największymi mistrzami Ligi Europy są gracze z hiszpańskiej Sewilli. Tamtejszy klub aż pięciokrotnie triumfował w tych rozgrywkach. Nie brakuje polskiego akcentu, ponieważ w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 filarem środka pola zespołu Sevilla FC był Grzegorz Krychowiak. W jednym z finałów wpisał się nawet na listę strzelców.

Do tej pory Sevilla FC triumfowała w latach: 2013/2014, 2014/12015, 2015/2016, 2019/2020 i 2022/2023. Ostatni sukces miał miejsce pod wodzą Jose Luisa Mendilibara. Trzy razy Andaluzyjczyków do triumfu prowadził Unai Emery, który później wzniósł trofeum w barwach Villarrealu. Architektem czwartego triumfu Sevilli był Julen Lopetegui.

Atletico Madryt. Trzy triumfy ekipy z Madrytu

Hiszpańskie kluby upodobały sobie rozgrywki Ligi Europy. Doskonale widać to na przykładzie Atletico Madryt, które zajmuje drugie miejsce w historycznych tabelach. Zespół ten trzykrotnie triumfował w tych rozgrywkach. To także historyczny zwycięzca pierwszej edycji Ligi Europy w sezonie 2009/2010. Do pucharu Atletico poprowadził Quique Sanchez Flores. Dwa kolejne triumfy miały miejsce w latach 2011/12 i 2017/2018 już pod wodzą Diego Simeone.

Chelsea Londyn. Najlepsze z angielskich drużyn

Dwa triumfy w Lidze Europy ma na koncie Chelsea Londyn. To najlepszy wynik spośród wszystkich angielskich drużyn. Londyńczycy pierwsze trofeum wznieśli w sezonie 2012/2013, gdy za ich sterami zasiadał Rafael Benitez. Drugie zwycięstwo w Lidze Europy miało miejsce w sezonie 2018/19, gdy Chelsea prowadził Maurizio Sarri.

Kto jeszcze wygrywał Ligę Europy?

Trzy zespoły odpowiadają za 10 z 15 zwycięstw w Lidze Europy. Do tego należy doliczyć pięć drużyn, które po razie świętowały zdobycie tego trofeum. W 2010/2011 roku zwycięzcą Ligi Europy zostało FC Porto pod wodzą trenera Andre Villasa-Boasa. W 2016/2017 roku najlepszy był Manchester United z legendarnym Jose Mourinho na ławce trenerskiej. Kolejnym zespołem w gronie triumfatorów Ligi Europy jest Villarreal CF z sezonu 2020/2021, gdy finał rozegrano w Gdańsku.

W rozgrywkach 2021/22 oglądaliśmy jedyny dotychczas niemiecki triumf, gdy najlepszy okazał się Eintracht Frankfurt z Oliverem Glasnerem na ławce. Ubiegłe rozgrywki padły łupem Włochów. Nieco sensacyjnym triumfatorem została Atalanta Bergamo, która w wielkim finale powstrzymała będący na zwycięskiej ścieżce Bayer Leverkusen. Tym samym ekipa trenera Gian Piero Gasperiniego została pierwszym włoskim zwycięzcą Ligi Europy.

Kto wygra w sezonie 2024/2025?

Już tradycyjnie spodziewamy się, że w sezonie 2024/2025 również będziemy świadkami emocjonującej walki o triumf w Lidze Europy. W gronie kandydatów do walki o zwycięstwo znajdują się m.in.: Manchester United, Tottenham, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Olympique Lyon, AS Roma, Lazio Rzym, Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Ajax Amsterdam czy FC Porto.

Gdzie oglądać Ligę Europy w sezonie 2024/2025?

Wyłączne prawa do pokazywania meczów Ligi Europy w sezonie 2024/2025 wykupiła telewizja Polsat. Oznacza to, że spotkania tych prestiżowych rozgrywek będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu oraz w platformie Polsat Box Go. To dobra wiadomość dla polskich kibiców.

