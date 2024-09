Dla Dudka będzie to piąte starcie na zasadach K1 dla federacji Babilon MMA. W tej formule zawodnik z Nowego Sącza wygrał cztery ostatnie starcia - z Patrykiem Kocajem, Stepanem Gubą, a także dwukrotnie z Dominikiem Zadorą. Cenne wygrane doprowadziły go do pojedynku o pas Babilon MMA. W Międzyzdrojach Polak stanie przed trudnym zadaniem. Po drugiej stronie klatki stanie Anatoly Hunanyan. Czech to jedna z legend europejskiego kickboxingu, a także aktualnie panujący czempion organizacji FEN.

ZOBACZ TAKŻE: FEN 57: Znamy termin i miejsce gali! Walka o pas w main evencie

Gala w Wieliczce zapowiada się interesująco. W co-main evencie wystąpi Mateusz Makarowski. Zawodnik pochodzący z Rzeszowa skrzyżuje rękawice z byłym pretendentem do pasa federacji KSW - Sebastianem Rajewskim, który zgodził się wejść do klatki w miejsce swojego kontuzjowanego brata - Łukasza. Ponadto ciekawie powinno być w walce z udziałem Filipa Tomczaka i Mariusza Krzeszowskiego.

Babilon MMA 46. Gdzie obejrzeć?



Transmisja gali Babilon MMA 46 w sobotę 28 września w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz Super Polsacie (od 20:00).

Walka wieczoru o mistrzowski pas Babilon w formule K1 do 77 kg:

5 x 3 min – Rafał Dudek (32-17) vs Anatoly Hunanyan (39-8)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min – Mateusz Makarowski (11-7-1) vs Sebastian Rajewski (12-9)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Filip Tomczak (10-5-1) vs Mariusz Krzeszowski (3-1)

Walka w w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Iwo Baraniewski (3-0) vs Cemey dos Santos (6-6)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Kacper „Sandro” Pakeltys (2-0) vs Oskar Staszczak (debiut)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Filip Szostak (2-1) vs Jakub „Nabity Karzeł” Syc (2-1)



Walka w umownym limicie do 86 kg:

3 x 5 min – Yehor Olijnik (1-0) vs Kamil Turalski (1-0)

Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Olgierd Kozielski vs Oliwier Hajok

Walka semi-pro w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 3 min – Stanisław Ogorzałek vs Piotr Osiński