W walce wieczoru gali Babilon MMA 47 legendy europejskiego kickboxingu Rafał Dudek i Anatoly Hunanyan powalczą o mistrzowski pas w K1, a tuż przed nimi fanów rozgrzeje prawdziwy banger – były mistrz Babilonu w wadze lekkiej Mateusz Makarowski zmierzy się z niedawnym pretendentem do mistrzowskiego pasa KSW Sebastianem Rajewskim.

Pierwotnie 27-letni „Makaron” miał się zmierzyć ze starszym bratem Sebastiana – Łukaszem, ale po jego kontuzji w zastępstwie zgodził się wystąpić młodszy reprezentant klanu Rajewskich. Wielu kibiców uznało, że zestawienie jeszcze na tym zyskało. Przed rokiem na jubileuszowej gali Babilon MMA w Kopalni Soli „Wieliczka” Makarowski stoczył niezapomnianą wojnę o mistrzowski pas z Filipem Lamparskim, który ostatecznie skapitulował w 4. rundzie. Później tytuł przejął Krzysztof Mendlewski, ale „Makarona” nadal stać na kapitalne walki – szczególnie z przeciwnikiem, który podobnie jak on preferuje stójkowe bijatyki.

Karta walk Babilon MMA 47:

Walka wieczoru o mistrzowski pas Babilon w formule K1 do 77 kg: 5 x 3 min – Rafał Dudek (32-17) vs Anatoly Hunanyan (39-8)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg): 3 x 5 min – Mateusz Makarowski (11-7-1) vs Sebastian Rajewski (12-9)

Walka w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 5 min – Filip Tomczak (10-5-1) vs Mariusz Krzeszowski (3-1)

Walka w w wadze półciężkiej (do 93 kg): 3 x 5 min – Iwo Baraniewski (3-0) vs Carlos „Miyagi” Salazar (6-2)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg): 3 x 5 min – Kacper „Sandro” Pakeltys (2-0) vs Oskar Staszczak (debiut)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg): 3 x 5 min – Filip Szostak (2-1) vs Jakub „Nabity Karzeł” Syc (2-1)

Walka w umownym limicie do 86 kg: 3 x 5 min – Yehor Olijnik (1-0) vs Kamil Turalski (1-0)

Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg): 3 x 3 min – Olgierd Kozielski vs Oliwier Hajok

Walka semi-pro w wadze ciężkiej (do 120 kg): 3 x 3 min – Stanisław Ogorzałek vs Piotr Osiński

Informacja prasowa