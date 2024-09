Jeremiasz Wojciechowski ponownie wyróżniony

Ponad połowa obecnej stawki MotoGP, czyli motocyklowego odpowiednika Formuły 1, to zawodnicy, którzy trafili do mistrzostw świata właśnie przez cykl Red Bull Rookies, dlatego zaproszenie do udziału w nim to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale też ogromna szansa.

ZOBACZ TAKŻE: GP Indonezji. Rockowe przywitanie MotoGP



Do przedsionka Grand Prix 16-letni Jeremiasz Wojciechowski pukał już rok temu, kiedy po raz pierwszy zaproszono go na testy na hiszpański tor Guadix.



Z kilku tysięcy zgłoszeń wybrano wówczas nieco ponad setkę zawodników z całego świata, a następnie do udziału Red Bull Rookies Cup 2024 zaproszono zaledwie dziesiątkę.



Pochodzący z Pakości, ale na co dzień mieszkający w Hiszpanii, Jeremiasz był wówczas jednym z nielicznych zaproszonych do udziału w decydującym, trzecim dniu selekcji i wiele się wówczas nauczył.



Doświadczenia te zaprocentowały w sezonie 2024, w trakcie którego 16-latek jako jedyny Polak rywalizuje w serii European Talent Cup w ramach juniorskich mistrzostw świata, ścigając się tam w barwach własnego, polskiego zespołu GP Kidz.



Testy do przyszłorocznej edycji Red Bull Rookies Cup potrwają od poniedziałku do środy i ponownie odbędą się na torze Guadix w Hiszpanii. Do udziału zaproszono 120 zawodników z 36 państw z całego świata.



- Kilka lat temu zostawiłem wszystko, co miałem w Polsce i przeprowadziłem się do Hiszpanii, aby realizować swoje marzenia o startach w motocyklowych mistrzostwach świata – mówi Jeremiasz Wojciechowski.

– Dzięki ogromnemu poświęceniu całej mojej rodziny i wsparciu naszych sponsorów, mogę trenować i każdego dnia rozwijać się jako zawodnik w najlepszym możliwym środowisku. Ubiegłoroczny udział w selekcji do Red Bull Rookies pokazał mi, co jeszcze mogę poprawić. Po 12 miesiącach ciężkiej pracy wracam na tor Guadix z jeszcze większą pokorą, ale też jeszcze większą determinacją, aby osiągnąć moje cele. Zaproszenie na testy to dla mnie przede wszystkim wielkie wyróżnienie i szansa, dzięki której będę mógł zrobić kolejne postępy. Niezależnie od tego, co wydarzy się w przyszłym tygodniu, nasz cel na sezon 2025 jest jasny i są nim juniorskie mistrzostwa świata Moto3. Starty w dwóch seriach byłyby dla mnie spełnieniem marzeń, dlatego dam z siebie wszystko - podsumował Wojciechowski.

Informacja prasowa