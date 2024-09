Oba zespoły wygrały swoje wtorkowe wyjazdowe spotkania w Pucharze Polski. GKS pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (2:1), szczecinianie nie dali szans Stali Rzeszów (3:0).

„Wiadomo, że Pogoń to drużyna, która od paru sezonów jest bardzo mocno przygotowywana do walki o tytuł mistrza Polski. Zdajemy sobie sprawę z tego, że i teraz na pewno taki cel szczecinianom przyświeca. W związku z tym musimy spodziewać się poprzeczki zawieszonej najwyżej, jak to tylko możliwe” – dodał szkoleniowiec.

W poprzedniej kolejce jego zespół przegrał w Zabrzu z Górnikiem 0:3, a „Portowcy” u siebie pokonali Legię Warszawa 1:0.

„Trzeba zachować chłodną głowę i nie rozmawiać już o porażce z Górnikiem. Temat jest zakończony, teraz musimy powalczyć o pełną pulę w kolejnym ligowym spotkaniu. Nadejdą momenty, kiedy będziemy w stanie odwrócić losy rywalizacji przegrywając 0:2. Oczywiście, w każdym zawodniku i trenerze siedzi to, aby się jak najszybciej zrewanżować po przegranej. Jeśli przychodzi wygrana, jak we wtorek, stanowi dodatkowy pozytywny bodziec” – stwierdził Górak.

Podkreślił, że bardzo cieszy go ponowne wyprzedanie wszystkich biletów na mecz jego drużyny w Katowicach.

„W piątek musimy być przygotowani na ruchliwość gości, zmiany pozycji, bardzo dobre wyszkolenie techniczne. Żeby +przygasić+ Pogoń trzeba bardzo dobrze zagrać pressingiem. Jeśli uda się nam zrealizować nasz plan, będziemy trudnym rywalem” – zauważył.

W Niecieczy katowiczanie zdobyli gola po dalekim wyrzucie z autu przez Mateusza Kowalczyka. W podobny sposób padła bramka w ligowym starciu z Widzewem Łódź.

„Nad stałymi fragmentami pracujemy od dłuższego czasu rzetelnie i systemowo. Jeśli zawodnik dysponuje tak niestandardowym, dalekim wyrzutem, tym bardziej staramy się to wykorzystać. Świetnie, że to wyszło, rozegrania akcji były inne. Kowalczyk sam się do tego zgłosił. U mnie jest od czasu do czasu apel i pytam, kto ma jakiś pomysł. Mateusz powiedział, że potrafi dobrze rzucać z autu, postanowiłem to sprawdzić” – powiedział ze śmiechem szkoleniowiec.

Nie ukrywał, że jego zawodników czeka sporo pracy, by zatrzymać w piątek dynamicznego skrzydłowego rywali Kamila Grosickiego.

„To gracz fenomenalnie wykorzystujący timing podania, wolną przestrzeń. Chodzi nie tylko o samą szybkość, ale też inteligencję piłkarską, niesamowity dar do korzystania z błędów obrońców. Jest zdecydowanie najważniejszą postacią w drużynie Pogoni” – podsumował.

Losy spotkania w Zabrzu mógł odmienić pomocnik GKS Oskar Repka. Przy prowadzeniu gospodarzy 1:0 po jego potężnym uderzeniu z dystansu piłka trafiła jednak w słupek.

„Fajnie byłoby, gdyby wpadła do siatki. Pracuję nad tym podczas treningów. Nie będę sytuacji przeżywał, tylko w kolejnym meczu chcę strzelić gola. Oczywiście, że oglądałem grę Grosickiego w reprezentacji, był wyróżniającym się zawodnikiem ofensywnym. Cieszę się, że dostaję szansę występów w ekstraklasie. To był mój cel. Jakość gry jest na wyższym poziomie niż w pierwszej lidze, intensywność też, ale myślę, że nie odstaję” – ocenił Repka.

