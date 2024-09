Alcaraz, obecnie trzeci na świecie, przystępuje do tego meczu po gładkim zwycięstwie nad Holendrem Tallonem Griekspoorem 6:1 6:2. Hiszpan niespodziewanie odpadł w tegorocznym US Open już na poziomie drugiej rundy, kiedy poległ w pojedynku z innym reprezentantem Niderlandów Boticem Van De Zandschulpem 1:6, 5:7, 4:6. Teraz, w China Open, Alcaraz będzie chciał zrekompensować sobie tamtą przegraną i zwyciężyć w turnieju.

Chaczanow w swoim ostatnim meczu wygrał z Francisco Cerundolo 7:6(4), 7:6(9) w 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dwudziesty siódmy tenisista rankingu ATP również nie może zaliczyć US Open do udanych. Odpadł on już na poziomie pierwszej rundy, przegrywając z Brytyjczykiem Danielem Evansem 7:6(6), 6:7(2), 6:7(4), 6:4, 4:6.

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Karen Chaczanow na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport