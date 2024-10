Zakończy karierę! Legenda piłki nożnej niedługo ma to ogłosić

Wszystko zaczęło się od wpisu Hiszpana, która na Instagramie zamieścił krótkie wideo z datą 8 października 2024. Media bardzo szybko zdradziły, że chodzi o zakończenie kariery, a konkretnie zrobili to dziennikarze "Relevo". Sam piłkarz zapowiedział specjalną uroczystość właśnie na ten dzień.

Zobacz także: Największa gwiazda nie zagra z Legią Warszawa

Iniesta w latach 2002-2018 grał dla Barcelony, z którą wygrał wszystko, co było do wygrania. Ma tez na koncie mistrzostwo świata oraz dwa mistrzostwa Europy z reprezentacją Hiszpanii. Od 2018 do 2023 reprezentował barwy Vissel Kobe, a od roku gra dla Emirates Club.