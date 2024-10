Ruszają europejskie puchary, a tu szokująca informacja o Jagiellonii. To koniec

Pracujący w tym klubie od lutego 2022 roku Wojciech Pertkiewicz, z powodów osobistych, z końcem roku zakończy pracę na stanowisku prezesa Sportowej Spółki Akcyjnej Jagiellonia Białystok - poinformowała we wtorek w komunikacie rada nadzorcza tej spółki. Trwają poszukiwania jego następcy.

Pertkiewicz w latach 2012–2019 pełnił funkcję prezesa Arki Gdynia, a od 2020 roku był w radzie nadzorczej tego klubu. Za jego kadencji gdynianie wywalczyli Puchar Polski, a także dwa Superpuchary Polski.

Na początku 2022 roku w Jagiellonii zastąpił na stanowisku prezesa Agnieszkę Syczewską, która kilka miesięcy wcześniej objęła to stanowisko po rezygnacji Cezarego Kuleszy (gdy ten podjął decyzję o starcie w wyborach na nowego prezesa PZPN). Za kadencji Pertkiewicza Jagiellonia osiągnęła historyczny sukces, zdobywając w poprzednim sezonie po raz pierwszy tytuł mistrzowski.

Rada nadzorcza SSA Jagiellonia podała we wtorkowym komunikacie, że rozmowy dotyczące sytuacji Pertkiewicza prowadzone były od kilku tygodni; analizowane były "różne scenariusze, które mogłyby doprowadzić do przedłużenia współpracy".

"Rozumiemy, że decyzja ta nie była pochopna, dojrzewała długo i jest spowodowana wyłącznie względami osobistymi, dlatego szanując jego stanowisko, uzgodniliśmy wspólnie, że z końcem roku 2024 prezes zakończy pełnienie swojej funkcji w Jagiellonii Białystok" - poinformował przewodniczący RN Wojciech Strzałkowski.

Dodał, że poszukiwany jest kandydat na nowego prezesa spółki. "Jest jeszcze zbyt wcześnie aby o tym mówić, ale dotychczasowe spotkania napawają optymizmem (...). Naszym celem jest zapewnienie ciągłości w zarządzaniu klubem, kontynuowanie kierunku, jaki wyznaczyło kierownictwo klubu, który przyniósł nam tyle radości, sukcesów i wielką dumę z osiągnięć Jagiellonii" - dodał Strzałkowski.

Sam Wojciech Pertkiewicz potwierdził, że - jak to ujął - jego "misja w Jagiellonii kończy się 31 grudnia". "Powodem tego są wyłącznie sprawy osobiste" - napisał w mediach społecznościowych. Podziękował radzie nadzorczej i jej przewodniczącemu za poszukiwanie rozwiązań, by móc dalej "współpracować pod herbem Jagiellonii". "Było to niezmiernie budujące i jednocześnie wzruszające, dziękuję za deklarację zawsze otwartych drzwi" - napisał odchodzący prezes tego klubu.

Podkreślił, że do końca jego pracy przed klubem jest jeszcze szereg wyzwań, bo pierwszy zespół piłkarski gra nie tylko w ekstraklasie, ale też w Lidze Konferencji. "Klub jest stabilny finansowo, a przed nami m.in. praca nad projektem rozbudowy Akademii, rozwój programu Jaga Kids i innych" - dodał. "Mistrz, mistrz, Jaga mistrz!" - tymi słowami zakończył swoje oświadczenie.

PAP