Ekstraliga rugby. Zostanie już tylko jeden!

Rugbiści wracają do gry po dwutygodniowej przerwie na zgrupowanie reprezentacji Polski w rugby 7. Po trzech kolejkach przyszedł czas na chwilę wytchnienia, regenerację i odbudowanie sił przed drugą częścią rundy jesiennej. Po pięciu kolejkach już tylko dwie drużyny zachowały status niepokonanych i co najciekawsze – spotkają się w bezpośredniej konfrontacji w najbliższą niedzielę.

Ogniwo na fali, mecz o pierwsze punkty

W jedynym sobotnim meczu Energa Ogniwo Sopot podejmie Edach Budowlanych Lublin. Wicemistrzowie Polski przed dwoma tygodnia pokonali na wyjeździe Juvenię Kraków 40:12 i zaprezentowali niezwykle atrakcyjne, szybkie rugby z wieloma podaniami na kontakcie, które zupełnie gubiły obronę Smoków. Dzięki temu sopocianie wrócili do pierwszej trójki. Żeby tam pozostać muszą teraz na własnym terenie pokonać Budowlanych. I trudno sobie wyobrazić inny scenariusz, patrząc na ostatnią, bardzo wysoką porażkę lublinian na własnym terenie z Orkanem. W tym starciu faworyt może być tylko jeden.

Zupełnie inaczej będzie w pierwszym z niedzielnych spotkań, gdzie Budmex Rugby Białystok podejmie Drew Pal 2 Lechię Gdańsk. Biorąc pod uwagę dorobek i doświadczenie, zdecydowanym faworytem są goście, jednak biało-zieloni nie pokazali jeszcze w tym sezonie błysku, a jedynie przebłyski dobrej gry. Na koncie nie mają choćby jednego punktu, a białostoczanie z pewnością będą właśnie w tym starciu upatrywać pierwszej szansy na zwycięstwo w Ekstralidze. Beniaminek pokazał już, że potrafi postawić się najlepszym w lidze, a ich pewność siebie będzie rosnąć z każdym spotkaniem. W stolicy Podlasia czeka nas więc ciekawe spotkanie, którego wynik z pewnością nie jest oczywisty.

Pogoń pod presją, starcie na szycie

Kolejne dwa niedzielne mecze szykują się jako prawdziwe widowiska. W pierwszym Awenta Pogoń Siedlce podejmie Juvenię Kraków. Gospodarze nie zrobili sobie przerwy. Przed tygodniem byli we Włoszech, gdzie rozegrali sparing z drużyną drugiego poziomu rozgrywek i pewnie wygrali. Na papierze siedlczanie są zdecydowanym faworytem i dodatkowo są pod presją. Po przegranych z Orkanem i Ogniwem muszą pokonać krakowian, żeby wrócić do walki o czołowe miejsca. Smoki znane są z twardej obrony, więc jeśli zagrają z taką determinacją w defensywie, jak choćby w Sochaczewie, to może nas czekać bardzo wyrównane starcie.

Jeśli mecz w Siedlcach traktować jako niedzielny obiad, to starcie w Sochaczewie będzie doskonałym deserem. Naprzeciw siebie staną dwie drużyny, które idą od zwycięstwa do zwycięstwa i nie zaznały jeszcze w tym sezonie goryczy porażki. Mistrzowie Polski, jako gospodarz mogą się wydawać faworytem, ale Life Style Catering Arka Gdynia to drużyna nieprzewidywalna, która potrafi dokonywać cudów w ataku. Orlen Orkan w tej formacji również ma sporo atutów, więc kibice z pewnością ostrzą sobie zęby na mecz w dobrym tempie, z małą liczbą przerw i długimi, kontynuacyjnymi akcjami. W tej sytuacji decydować będzie z pewnością balans sił, a także wytrzymałość i siła formacji młyna, która może zbudować przewagę. To bez dwóch zdań będzie najciekawsze widowisko zbliżającego się weekendu!

6. kolejka Ekstraligi

Sobota:

13:00 Energa Ogniwo Sopot - Edach Budowlani Lublin

Niedziela:

12:15 Budmex Rugby Białystok - Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk

14:00 Awenta Pogoń Siedlce - RzKS Juvenia Kraków

15:30 Orlen Orkan Sochaczew - Life Style Catering RC Arka Gdynia

Robert Małolepszy