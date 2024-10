Ten piłkarz odmieni reprezentację Probierza? Ekspert mówi o efekcie "wow"

W ostatnich dniach bardzo głośno mówi się o Maxim Oyedele, który przed tym sezonem trafił do warszawskiej Legii, a teraz dostaje coraz więcej szans na grę od Goncalo Feio. Zaskoczeniem okazało się powołanie 19-latka do reprezentacji Polski na zgrupowanie przed Ligą Narodów.

Defensywny pomocnik Legii ma za sobą udane tygodnie, w których zaprezentował się z dobrej strony na boisku. Sęk w tym, że na koncie posiada tylko nieco ponad sto minut gry w dwóch meczach PKO BP Ekstraklasy. To jednak wystarczyło, aby dostać powołanie od Michała Probierza.

- Dzisiaj niewiele potrzeba, żeby dostać powołanie do reprezentacji. Patrzę na jego sylwetkę, mobilność i warunki fizyczne, że nie boi się odważnych rozwiązań. Ja bym tylko nie chciał, że jak chłopak przyjeżdża na kadrę, to siedzi dwa mecze na trybunach, bo jak chcemy coś nowego budować w tej reprezentacji, to ja jestem za - rzekł Bożydar Iwanow w Polsat Futbol Cast.

Oyedele we czwartek zagrał 83 minuty w spotkaniu Ligi Konferencji przeciwko Realowi Betis, wygranym przez Legię 1:0. Nastolatek, który dotychczas grał w drużynach młodzieżowych Manchesteru United i jest młodzieżowym reprezentantem Polski, ponownie dał się poznać ze swojej przebojowości na boisku.

- Jeżeli możemy cokolwiek powiedzieć, to po tych dwóch meczach zrobił efekt "wow". Ale to są tylko dwa mecze. Chciałbym, żeby ten młody piłkarz potwierdził to w kolejnych spotkaniach i miał stabilną formę. Od reprezentanta Polski oczekuje się też progresu. Nie ma co ukrywać, że to bardzo dobry wybór Legii, jeśli chodzi o ten transfer. Zobaczymy, jak to się potoczy - przyznał Maciej Stolarczyk.

Dyskusja o Maxim Oyedele w załączonym materiale wideo.