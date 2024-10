Mistrzyni olimpijska z Paryża bardzo dobrze spisuje się w turnieju, który odbywa się w jej ojczyźnie. Po drodze do półfinału mierzyła się, m.in. z Mirrą Andriejewą, czy Amandą Anisimową. Obie z wymienionych zawodniczek pokonała w trzech setach, co ciekawe w obu przypadkach przegrywała pierwszą partię, jednak odrabiała straty i przechylała szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Jej rywalka ma za sobą ciężki mecz ćwierćfinałowy, bowiem jej rywalką była, będąca w świetnej formie, Aryna Sabalenka. Muchova od początku nie bała się wiceliderki rankingu WTA i postawiła jej widoczny opór. Pierwszy set zakończył się tie-breakiem, w którym górą była Czeszka, zwyciężając do pięciu. Białorusinka nie dała za wygraną i doprowadziła do wyrównania stanu meczu. Trzecia odsłona należała jednak do lepiej przygotowanej i grającej bardzo równy tenis Muchovej. Dla 49. zawodniczki rankingu jest to drugi turniej z rzędu, w którym doszła do półfinału. Wcześniej Czeszka zakwalifikowała się do "ostatniej czwórki" rywalizacji w wielkoszlemowym US Open.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Qinwen Zheng - Karolina Muchova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

ŁO, Polsat Sport