Kolejny Polak w Barcelonie? Pojawiły się zaskakujące doniesienia!

FC Barcelona awaryjnie podpisała roczną umowę z Wojciechem Szczęsnym po kontuzji swojego podstawowego golkipera. Klub planuje sprowadzić nowego bramkarza latem, a w gronie kandydatów wymieniany jest Marcin Bułka. Jego kontrakt z Niceą obowiązuje do 2026 roku, co może ułatwić transfer.

Hiszpański klub planuje wzmocnić swoją obsadę bramki, a jednym z głównych kandydatów na nowego bramkarza jest Bułka. Pogłoski o możliwym transferze Polaka pojawiły się po tym, jak Wojciech Szczęsny podpisał roczną umowę z katalońskim klubem na sezon 2024/2025, zastępując kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Bułka, który obecnie gra w OGC Nice, jest uważany za jednego z najlepszych bramkarzy francuskiej Ligue 1, co czyni go atrakcyjną opcją dla obecnego lidera LaLigi.

Źródłem tych informacji jest kataloński dziennik "Sport", który podkreśla, że polski golkiper może być idealnym kandydatem do rywalizacji z ter Stegenem o miejsce w wyjściowej jedenastce. Warto zaznaczyć, że w męskiej drużynie FC Barcelony gra już dwóch Polaków: Robert Lewandowski, który dołączył do klubu w 2022 roku, oraz Szczęsny, który niedawno wznowił karierę, aby pomóc "Dumie Katalonii".

Bułka rozpoczął swoją karierę w młodzieżowych drużynach Stegny Wyszogród i Escoli Varsovia. W 2016 roku przeszedł do angielskiej Chelsea, gdzie zdobył doświadczenie w młodzieżowych zespołach, a następnie trafił do Paris Saint-Germain. W barwach tego klubu zdobył mistrzostwo oraz Puchar Francji. Od 2022 roku jest zawodnikiem OGC Nice, gdzie wyróżnia się znakomitymi występami i równą formą, co przyciągnęło wielu topowych klubów. W reprezentacji Polski zadebiutował w 2023 roku i do tej pory rozegrał dwa mecze w biało-czerwonych barwach.