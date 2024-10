Polski klub siatkarski ma nowego sponsora strategicznego! "To wielka szansa na rozwój"

Energa to jedna z czterech największych firm energetycznych w Polsce, zajmująca się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą energii elektrycznej. Już około połowa energii sprzedawanej przez tę spółkę pochodzi z odnawialnych źródeł. Energa prowadzi swoją działalność głównie na terenie Pomorza, gdzie aktywnie wspiera kulturę oraz sponsoruje sport, w tym indywidualnych sportowców, drużyny amatorskie oraz zawodowe.

Zobacz także: Ogromne zmiany w polskiej siatkówce. To dotyczy wielu klubów, a kibice muszą się przyzwyczaić

– Są takie drużyny, dla których szybciej biją serca tysięcy kibiców. Trefl Gdańsk właśnie do takich należy, dlatego z dużą satysfakcją ogłosiliśmy dziś tę współpracę. To klub, który jest niezwykle istotny dla miasta, dla gdańszczan, a Energa chce wspierać takie inicjatywy. Działamy na wielu płaszczyznach. Z jednej strony to obszar biznesu, z drugiej społeczna odpowiedzialność czy właśnie wsparcie polskiego sportu, które daje nam także promocję naszej marki. Cieszę się, że Energa jako sponsor strategiczny, pojawi się na koszulkach zawodników Trefla Gdańsk – powiedział Sławomir Staszak, p.o. prezes Zarządu Energa SA.

Swojego zadowolenia z podpisanej umowy nie krył również Dariusz Gadomski, prezes Zarządu Trefla Gdańsk.

– Jestem niezwykle dumny, że możemy ogłosić podpisanie umowy z nowym Sponsorem Strategicznym – Energą z Grupy ORLEN. Wsparcie tak silnego partnera, który od lat angażuje się w rozwój sportu i promowanie aktywności fizycznej, to dla nas ogromne wyróżnienie i dowód uznania dla naszej pracy. To także wielka szansa na dalszy rozwój Trefla Gdańsk, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Wierzę, że współpraca z tak prestiżową firmą pozwoli nam osiągać nowe cele i sukcesy, jednocześnie budując silne relacje z naszymi kibicami i społecznością. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwania, jakie przyniesie ten nowy rozdział – zaznaczył prezes Gadomski.

W ramach umowy logo sponsora strategicznego zostanie umieszczone na koszulkach meczowych, strojach treningowych i dresach pierwszej drużyny. Ponadto logotyp będzie widoczny na strojach zespołów młodzieżowych. Logo Energi z Grupy Orlen będzie można zobaczyć także w Ergo Arenie m.in. na naklejkach na boisku, bandach LED i banerach reklamowych. Umowa obowiązywać będzie przez cały sezon PlusLigi 2024/2025.

Polsat Sport, treflgdansk.pl