Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Szczegóły kontraktu - co wiemy?

Saga związana z transferem Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona dobiegła końca. Polski bramkarz po 36 dniach wrócił ze sportowej emerytury i podpisał kontrakt z jednym z najlepszych klubów na świecie. Co wiemy o jego kontrakcie? Jak długo będzie grał w stolicy Katalonii?

Zaskakujące zakończenie kariery



Dokładnie 27 sierpnia 2024 roku Wojciech Szczęsny zadziwił piłkarski świat. Znajdując się w szczycie formy, zdecydował się na zakończenie kariery. Niedługo wcześniej rozwiązał przedwcześnie kontrakt z Juventusem, gdzie był prawdziwą podporą defensywy.

Doświadczony bramkarz swoją decyzję motywował tym, że gra nie sprawia mu już takiej radości i chce więcej czasu poświęcać bliskim. Schodził ze sceny, będąc jednym z najlepszych w swoim fachu. Z powodzeniem mógł liczyć na angaż w klubach z czołówki.

Wojciech Szczęsny na ratunek Barcelonie



Sportowa emerytura Wojciecha Szczęsnego potrwała dokładnie 36 dni. Tyle minęło od ogłoszenia decyzji o zakończeniu kariery do podpisania kontraktu z Barceloną.

Sytuacja była nadzwyczajna. W niedzielę 22 września bramkarz Marc-Andre ter Stegen doznał fatalnie wyglądającej kontuzji w meczu wyjazdowym Barcelony z Villarrealem. Diagnoza potwierdziła najgorsze. Niemca czeka wiele miesięcy przerwy od treningów. FC Barcelona pilnie poszukiwała zastępstwa. Do wyboru pozostali tylko gracze bez klubu lub będący na emeryturze Wojciech Szczęsny.

Coś, co wydawało się nierealne, stało się faktem. Wojciech Szczęsny przystał na pozycję wznowienia kariery i w najbliższych miesiącach będzie reprezentował barwy Barcelony.

Co wiemy o kontrakcie Szczęsnego w Barcelonie?



Oficjalnie podpisanie kontraktu Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelona miało miejsce w środę 2 października w siedzibie klubu. Według oficjalnych informacji umowa będzie obowiązywała do końca sezonu 2024/2025, a więc przez kilka miesięcy. Nie jest jednak wykluczone, że piłkarz ponownie poczuje głód rywalizacji i wznowi karierę na dłużej. Z pewnością tego życzyłoby sobie wielu kibiców.

Według nieoficjalnych informacji Wojciech Szczęsny w Barcelonie zgarnie około 3 miliony euro. Po odliczeniu kosztów i podatków na jego konto powinna wpłynąć połowa tej sumy.

To potwierdza, że finanse nie były jego motywacją. We wcześniejszych latach w Juventusie zarabiał znacznie więcej. Obecnie jego zarobki to nawet 10 razy mniej niż suma inkasowana za rok gry w Barcelonie Roberta Lewandowskiego.

Polonia w Barcelonie rośnie w siłę



Podpisanie kontraktu z Barceloną przez Wojciecha Szczęsnego sprawia, że rośnie w siłę Polonia w klubie ze stolicy Katalonii. Swój trzeci sezon w barwach Blaugrany rozgrywa bowiem Robert Lewandowski.

Do tego, w tym sezonie jedną z gwiazd żeńskiej drużyny jest Ewa Pajor, a o miejsce w składzie walczą też Emilia Szymczak i Weronika Araśniewicz. Jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy o tym pomarzyć. Teraz biało-czerwoni stanowią o sile najlepszych drużyn świata.