„Wybraniec” z Kolumbii mistrzem świata! Zapisał się w historii

David Alonso przeszedł do historii. 18-latek jako pierwszy Kolumbijczyk, wygrał mistrzostwo Świata FIM Moto3.

Cztery wyścigi. Dokładnie tyle potrzebował David Alonso aby sięgnąć po pierwsze podium w wyścigach klasy Moto3. Już wtedy o 18-latku mówiło się w kategoriach jednego z największych talentów w historii tej dyscypliny.

ZOBACZ TAKŻE: 110 załóg na start – obsada Rajdu Śląska 2024



W debiutanckim sezonie pierwsze zwycięstwo Kolumbijczyk odniósł na torze Silverstone, zostając pierwszym reprezentantem swojego kraju, który sięgnął po tytuł GP. Wkrótce potem Alonso zwyciężył w trzech kolejnych wyścigach - w Barcelonie, Misano i Buriram. Swój pierwszy sezon 18- latek zakończył z czterema zwycięstwami i cztery razy stawał na drugim miejscu podium. To ostatecznie zapewniło mu trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.



W opinii ekspertów, kwestią czasu było to, kiedy Alonso sięgnie po tytuł mistrza świata. Kolumbijczyk był faworytem do zwycięstwa, jeszcze przed startem sezonu 2024. Zwycięstwo na torze w Katarze potwierdziło te przewidywania a genialny chwilę później sięgnął po dziewięć kolejnych wygranych z rzędu. Ukoronowaniem sezonu był tytuł wywalczony w Japonii. Tytuł zapewniający Mistrzostwo Świata FIM Moto 3 dla Alonso, który jako pierwszy Kolumbijczyk sięgnął po zwycięstwo w całym cyklu. Warto zaznaczyć, że do końca sezonu wciąż pozostały cztery wyścigi.