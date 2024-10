Kibice na to czekali. Udany debiut byłej gwiazdy reprezentacji Polski w nowym klubie

Ekipa ze Stambułu zmierzyła się w niedzielne popołudnie na wyjeździe z Bursą. Spotkanie trwało cztery sety i było w miarę jednostronne, ponieważ goście wygrali pierwszą partię 25:17, aby przegrać kolejną 16:25. W dwóch kolejnych Fenerbahce pozwoliło adwersarzom na zdobycie 20 "oczek".

Wydarzeniem tego meczu był debiut w barwach gości Fabiana Drzyzgi. Były rozgrywający reprezentacji Polski umiejętnie rozprowadzał piłki do swoich kolegów, przyczyniając się do wygranej. Dla 34-latka to trzecia zagraniczna przygoda. W sezonie 2017/2018 występował dla greckiego Olympiakosu, aby następnie przenieść się na dwa lata do rosyjskiego Lokomotivu Nowosybirsk. Teraz nadszedł czas na Turcję, gdzie od kilku lat siatkarskie rozgrywki klubowe są jedne z najmocniejszych w Europie - wespół z ligą włoską oraz polską, a tamtejsze kluby należą do jednych z najbogatszych.



Przypomnijmy, że w 2020 roku Drzyzga wrócił do PlusLigi, a konkretnie do Asseco Resovii Rzeszów, w której grał w latach 2013-2017, sięgając wówczas m.in. po mistrzostwo Polski i dwa srebrne medale. Drugi okres gry w stolicy Podkarpacia, który trwał również cztery lata, nie był już tak udany, aczkolwiek zakończony triumfem w Pucharze CEV, a rok wcześniej brązowym medalem PlusLigi.



Drzyzga to jeden z najlepszych polskich rozgrywających drugiej dekady tego stulecia. Na niwie seniorskiej zadebiutował w barwach legendarnego AZS-u Częstochowa, z którym w 2012 roku sięgnął po Puchar Challenge. Kolejny sezon spędził w AZS-ie Politechnice Warszawskiej, aby przenieść się do Rzeszowa. Z reprezentacją Polski dwukrotnie zdobył mistrzostwo świata, a także cieszył się z trzech brązowych krążków mistrzostw Europy, srebra i brązu Pucharu Świata oraz srebra i brązu Ligi Narodów.