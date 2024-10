Mbappe krytykowany! Oberwało mu się od rodaków. "Nie jest przykładem"

Piłkarz reprezentacji Francji Kylian Mbappe znalazł się w ogniu krytyki za opuszczenie meczów Ligi Narodów z Izraelem i Belgią. Choć napastnik Realu Madryt w sobotę wystąpił w meczu La Liga z Villarrealem (2:0), to selekcjoner Didier Deschamps nie powołał go na październikowe zgrupowanie.

Mbappe pod koniec września doznał urazu ścięgna udowego, ale w zeszłą środę zagrał 34 minuty przeciwko Lille (0:1) w Lidze Mistrzów, a potem znalazł się w wyjściowym składzie na ligowy mecz z Villarrealem. Pomimo to Deschamps nie powołał napastnika twierdząc, że nie jest odpowiednio przygotowany, ponieważ rozegrał zbyt mało meczów.

"Jeśli jesteś kontuzjowany i nie grasz w swoim klubie, to nie jesteś powołany do drużyny narodowej. Ale kiedy wchodzisz z ławki rezerwowych w Lidze Mistrzów i zaczynasz mecz ligowy, wszystko staje się niejasne. Kylian to wyjątkowy zawodnik. Tak samo było w przypadku Michela Platiniego. Chcieliśmy, żeby był z nami, nawet wtedy, gdy był kontuzjowany" — powiedział dziennikowi sportowemu "L'Equipe" były reprezentant Francji Maxime Bossis.

Były gracz Paris Saint-Germain został kapitanem reprezentacji Francji, po tym jak Antoine Griezmann ogłosił zakończenie kariery w drużynie narodowej. Zawodnik Atletico Madryt zawsze był zaangażowany w grę dla Les Bleus. W latach 2017-2024 wystąpił w 84 meczach "Trójkolorowych" z rzędu.

"Jako kapitan Mbappe musi być przykładem dla kibiców, a do tej pory nim nie był. Straciliśmy prawdziwego kapitana, którym był Antoine Griezmann" — ocenił w "L'Equipe" Fabien Bonnet, rzecznik zrzeszenia kibiców Irresistibles Francais.

Francuzi w czwartek zmierzą się z Izraelem w Budapeszcie, a w poniedziałek zagrają na wyjeździe z Belgią. We wrześniu "Trójkolorowi" przegrali 1:3 z Włochami i wygrali 2:0 z Belgią.

PAP