We wtorek Magdalena Fręch i Wiktoria Tomowa rozegrają swój pierwszy mecz podczas turnieju w Wuhan w rywalizacji deblowej. Ich rywalkami będą Yafan Wang i Yifan Xu. Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch/Tomowa - Wang/Xu na Polsatsport.pl.

Polska tenisistka od poniedziałku awansowała na 29. miejsce w rankingu WTA. To jej rekord życiowy, który może jeszcze wyśrubować. Wszystko zależy od tego, jaki wynik w Wuhan osiągnie nasza zawodniczka.

Partnerką Fręch będzie Wiktoria Tomowa, czyli 48. zawodniczka światowego rankingu. Reprezentantka Bułgarii ma na swoim koncie m.in. 1 tytuł WTA 125 oraz 18 ITF w grze pojedynczej, a także 12 triumfów w ITF w deblu.

Ich przeciwniczkami będzie debel złożony z dwóch Chinek. Po drugiej stronie kortu staną Wang i Xu. Obie zawodniczki nie grały ze sobą od 2019 roku, kiedy w Fed Cupie pokonały parę Indonezyjek 7:5, 6:1. Pierwsza z reprezentantek gospodarzy zajmuje 60. miejsce w rankingu WTA, a w tegorocznym US Open doszła do 1/8 finału. Pod drodze do tej fazy pokonała m.in. Wiktorię Azarenkę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch/Tomowa - Wang/Xu na Polsatsport.pl. Początek około godziny 9:30.

ŁO, Polsat Sport