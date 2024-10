Blisko 1200 młodych szachistów rywalizowało w katowickim Spodku. Wspaniałe emocje i wzruszenia

Przypomnijmy, że Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli po raz pierwszy odbyły się w 2016 roku, a już wtedy zainteresowanie było olbrzymie, bo przy szachownicach rywalizowało ponad pół tysiąca dzieci. Teraz od kilku edycji zapisy muszą być limitowane, a co roku do Katowic z całej Polski przybywa ponad tysiąc młodych szachistów.

– To bardzo miłe, że dzieci będą mieć medale w swoich domach i kojarzyć, czy to naszą markę, czy to wydarzenie jako coś naprawdę wyjątkowego – mówi Jarosław Królewski, prezes firmy Synerise S.A. – To, co widzimy w szachach, zarówno rywalizację, jak i kolejne ruchy, które trzeba wykonywać, to jest też jakaś symbolika, metafora naszego życia i tego, jak postępujemy, z czym się mierzymy. Mamy lepsze, gorsze momenty, zdarza nam się pewne partie przegrać. Warto mieć kolejne zawsze, bo życie nie składa się tylko z jednej partii szachów. To jest ciągłe doskonalenie się, pokazywanie również czasami swoich gorszych momentów. Ważne, żeby podejmować zawsze rywalizację, ważne żeby rodzice, szkoły, zmuszały najmłodszych do myślenia, nie tylko i wyłącznie do odbioru rzeczywistości, ale też kreowania tej rzeczywistości. Jestem z tego, co widzimy w Katowicach, ogromnie dzisiaj dumny – dodaje.

We wtorkowych zawodach brali udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, reprezentując placówki, do których uczęszczają. Zawodnicy byli podzieleni na dwadzieścia grup rozgrywkowych, osobno chłopcy i dziewczęta.

– Oczywiście szachy są dla wszystkich, zarówno dla tych pasjonatów królewskiej gry, którzy chcą zostać drugim Jankiem Dudą, którzy chcą zostać profesjonalistami, czyli osobami, które będą żyły z szachów, które zdobędą tytuł arcymistrza, ale to też fantastyczna tak naprawdę zabawa i rozwój dla tysięcy młodych ludzi, którzy szukają czegoś ciekawego w życiu, swojej pasji i niekoniecznie muszą te najwyższe tytuły zdobywać – mówi Maciej Stachura, sekretarz miasta Katowice. – Ogólnopolskie mistrzostwa szkół i przedszkoli w szachach to jest fantastyczne wydarzenie. Bardzo dziękujemy panu Łukaszowi Brożkowi za wymyślenie tego wszystkiego. Takie inicjatywy prezydent Marcin Krupa zawsze chętnie wspiera. Kluczowy jest rozwój młodych ludzi. Szachy kształcą wiele wspaniałych kompetencji, umiejętność przewidywania, strategicznego myślenia, ale też cierpliwości. Dzisiaj jest to fenomen. Ktokolwiek by chciał zobaczyć, że dzieci naprawdę potrafią w wysiedzieć kilka, kilkanaście minut przy szachownicy, to nie jest wcale takie częste w dzisiejszym świecie. Szachy są taką dyscypliną ponad podziałami. Podobnie zresztą jak każda inna dyscyplina sportowa, sport łączy – dodaje sekretarz.

Szachy to trzecia dyscyplina sportu pod względem liczby zarejestrowanych uczestników w Polsce, a w ponad tysiącu szkół w całym kraju są przedmiotem nauczania. W sumie regularnie szachy uprawia zatem w Polsce kilkadziesiąt tysięcy uczniów, a ta liczba z roku na rok rośnie.

– Tak, z tego się bardzo cieszymy, że szachy tak naprawdę, dosyć niszowa dyscyplina można powiedzieć, choć zarejestrowanych zawodników w Polskim Związku jest setki tysięcy – zauważa dyrektor imprezy Łukasz Brożek. – Natomiast wizerunkowo jest to trudne do pokazania, jak to wygląda. Dlatego organizujemy takie turnieje, właśnie by też pokazać i dać wartość też partnerom, którzy doceniają to i inwestują w szachy.

Wydarzeniem towarzyszącym rywalizacji młodych szachistów był Kongres Edukacyjny. W panelach dyskusyjnych uczestniczyły wybitne osobistości, takie jak Jarosław Królewski, Rafał Sonik, Adam Mokrysz, Kacper Bisanz oraz Adam Weber, które dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem, inspirując młodych uczestników Kongresu.

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz jestem na tych mistrzostwach i mogę tutaj zagrać – mówi Dariusz Dziewoński z LO nr 1 w Myślenicach, najlepszy w kategorii szkół ponadpodstawowych. – Szachy uczą logicznego myślenia, pomagają w szkole, są bardzo przydatne na co dzień, uwielbiam w nie grać i ta gra sprawa mi radość, mam nadzieję że tak będzie zawsze – dodaje.

Triumfatorzy 9. Synerise Cup:

Przedszkola:

Julian Morawiec, Edukacja Domowa Niepołomice;

Klasa 1:

Wiktor Stańkowski, SP nr 316 w Warszawie;

Klasa 2:

Witold Rusek, SP św. Tomasz z Akwinu w Józefowie;

Klasa 3:

Oskar Ciupek, SP w Katowicach;

Klasa 4:

Antoni Wołyński, SP nr 1 w Marklowicach;

Klasa 5:

Milan Chmielek, SP w Grodkowicach;

Klasa 6:

Jakub Gołębiowski, SP nr 87 w Krakowie;

Klasa 7:

Maciej Perucki, SP nr 24 we Wrocławiu;

Klasa 8:

Franciszek Kania, KSP w Krakowie;

Szkoły ponadpodstawowe:

Dariusz Dziewoński, LO nr 1 w Myślenicach.

Triumfatorki 9. Synerise Cup:

Przedszkola:

Weronika Tempich, Przedszkole nr 20 w Częstochowie;

Klasa 1:

Magdalena Duda, SP nr 1 w Mysłowicach;

Klasa 2:

Wiktoria Opala, SP w Kostomłotach Drugich;

Klasa 3:

Nina Bos, SP nr 18 w Zielonej Górze;

Klasa 4:

Zuzanna Góralik, SP w Jaworniku;

Klasa 5:

Zuzanna Kamińska, SP nr 47 w Częstochowie;

Klasa 6:

Olga Dębowska, SP nr 3 w Wieliczce;

Klasa 7:

Patrycja Pająk, SP nr 159 w Krakowie;

Klasa 8:

Maria Kidoń, SP w Łące;

Szkoły ponadpodstawowe:

Magda Oborska, ZSOiT w Czeladzi.

