Piłkarze ręczni Industrii Kielce w meczu 4. kolejki Ligi Mistrzów zmierzą się w czwartek na wyjeździe z SC Magdeburg. - Do Niemiec jedziemy nie tylko po to, aby powalczyć, ale po dwa punkty – powiedział trener Tałant Dujszebjew. Relacja live i wynik na żywo meczu SC Magdeburg - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Najbliższy rywal kieleckiej drużyny to jedna najlepszych drużyn klubowych świata ostatnich lat. W ubiegłym roku popularni „Gladiatorzy” wygrali Ligę Mistrzów pokonując w finale drużynę ze stolicy regionu świętokrzyskiego po rzutach karnych. W latach 2021-23 Magdeburg trzy razy z rzędu triumfował w Super Globe (nieoficjalne klubowe mistrzostwa świata).

- Mam ogromny szacunek dla tego zespołu, za to co ta drużyna osiągnęła w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat. Ich schemat gry jest bardzo jasny. Gra jeden na jeden, siła rzutu, świetna postawa obrony. To, co osiągnęli jest niesamowite. Niby gra ich jest prosta, ale niesamowicie trudno jest ich powstrzymać – komplementował rywala Dujszebajew.

Oba zespoły spotkały się w ćwierćfinale ostatniej edycji LM. Po rzutach karnych lepsza okazała się drużyna z Magdeburga. Kielczanie mogli awansować po regulaminowym czasie. W ostatniej akcji Daniel Dujshebaev podał na koło do Arcioma Karaleka, ale sędziowie ze Szwecji odgwizdali rzut wolny. Sytuacja ta wzbudziła wiele kontrowersji.

- Nie ma sensu wracać do tamtego spotkania. Każdy mecz jest inny, rozgrywany w innym okresie sezonu. Dużo zależy od tego, w jakim składzie grają zespoły. Kto może grać, a kto nie. Czeka nas tam bardzo trudne zadanie, ale jedziemy tam nie tylko powalczyć, ale po dwa punkty. Jak się uda to będzie świetnie, a jak nie, świat się na tym nie skończy. Będziemy walczyć dalej – podkreślił kirgiski szkoleniowiec.

Zespół z Magdeburga w ostatnim tygodniu uczestniczył w Super Globe, imprezie uznawanej za nieoficjalne mistrzostwa świata. Podopieczni trenera Benneta Wiegerta rozegrali tam cztery spotkania. W finale ulegli po dogrywce węgierskiemu Telekomowi Veszprem. We wtorek „Gladiatorzy” w Bundeslidze zmierzą się z Goppingen.

- Nie liczymy na ich zmęczenie. Szansy na zwycięstwo musimy upatrywać w naszej postawie. Mogą faktycznie być trochę zmęczeni, ale to jest ich sprawa. Gdybyśmy to my byli w takiej sytuacji, nikt by się tym nie przejmował – powiedział rozgrywający Industrii Tomasz Gębala.

- Oczywiście mogą być przemęczeni, ale niemiecka drużyna ma bardzo szeroki skład. Są przyzwyczajeni to grania praktycznie co trzy dni. To bardzo doświadczony zespół. Klub na takim poziomie jak Magdeburg musi umieć sobie z tym poradzić – dodał Dujszebajew.

Kielczanie w ciągu kilku dni rozegrają dwa bardzo ważne mecze. Po czwartkowym spotkaniu w Magdeburgu, w niedzielę czeka ich ligowy mecz z Orlenem Wisłą Płock. Szkoleniowiec Industrii zaznaczył jednak, że obecnie dla jego drużyny najważniejsza jest Liga Mistrzów.

- Teraz dużo ważniejsze jest wyjście z grupy Ligi Mistrzów. Jedziemy do Magdeburga. Później mamy Kolstad. Wiemy, jaką mamy grupę. Możemy być jeszcze na drugim miejscu, ale równie dobrze nie wyjść dalej. Na razie nie patrzę na polską ligę. Liczy się Magdeburg, a później zobaczymy, co będzie przed wyjazdem do Norwegii – zaznaczył trener polskiego zespołu.

Zespół z Kielc po trzech kolejkach LM ma na swoim koncie dwa punkty. Kielczanie na inaugurację pokonali chorwacki RK Zagrzeb, a później ulegli francuskiemu HBC Nantes i hiszpańskiej Barcelonie. Dlatego najbliższe dwa mecze mają dla 20-krotnych mistrzów Polski duże znaczenie. Sytuacji nie pomaga fakt, że drużyna już od dłuższego czasu gra w mocno okrojonym składzie.

Kontuzje nadal leczą Hassan Kaddah i Szymon Sićko. Jeszcze przynajmniej przez sześć tygodni wyłączeni będą z gry kapitan drużyny Alex Dujshebaev i bośniacki bramkarz Bekir Cordalija, który na treningu przed ligowym meczem z Zepterem KPR-em Legionowo złamał kość śródręcza lewej ręki. Do dyspozycji Tałanta Dujszebajewa jest już hiszpański rozgrywający Jorge Maqueda, ale w starciu z Magdeburgiem niepewny jest występ Igora Karacica i Theo Monara. W czwartkowym meczu LM na pewno nie zagra Benoit Kounkoud.

- Z doświadczenia wiem, że najważniejsza jest cierpliwość. Oby wszyscy kontuzjowani doszli do nas na koniec marca, kwiecień i maj. Tam wszystko będzie się rozstrzygało. Najlepsze jeszcze przed nami – mówił z optymizmem trener Industrii.

- Czekamy na powrót kontuzjowanych zawodników, z Barceloną zagraliśmy bez nominalnego prawego i lewego rozgrywającego. Ale do tego czasu musimy sobie radzić bez nich. Musimy szukać innych rozwiązań niż rzuty z drugiej linii – dodał kołowy Arciom Karalek.

