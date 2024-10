Nowa drużyna w PlusLidze. Ich wyniki zaskakują!

Powiew świeżości w PlusLidze



Cuprum Stilon Gorzów to drużyna, który dodaje rozgrywkom kolorytu i powiewu świeżości. Informacja o przystąpieniu gorzowian do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce oficjalnie została ogłoszona w maju 2024 roku. Zespół był sumienie przygotowywany do tego, aby od razu po awansie do PlusLigi zakotwiczyć w niej na dłużej. Początek sezonu 2024/2025 wygląda bardzo obiecująco. Wyniki zespołu Cuprum Stilon Gorzów zaskakują.

Emocjonujący bój z Treflem Gdańsk na otwarcie



Pierwszy mecz gorzowian po awansie do PlusLigi wzbudził wielkie emocje. Lokalni kibice długo czekali na ten moment. W pierwszej kolejce sezonu 2024/2025 Cuprum Stilon podejmował u siebie Trefl Gdańsk. Spotkanie zapowiadało się ciekawie i takie było.

Na prowadzeniu od początku byli goście, siatkarze z Gorzowa pokazali jednak klasę. Odwrócili losy meczu i w tie-breaku pokonali gdańszczan 15:13. Odnieśli cenne zwycięstwo i z klasą przywitali się z PlusLigą.

Wyraźna porażka ze Skrą Bełchatów



W drugiej kolejce już tak kolorowo nie było. Tym razem zespół z Gorzowa pojechał do Bełchatowa na mecz z odradzającą się PGE GiEK Skrą. Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando wielokrotnych mistrzów Polski. Ekipa z Bełchatowa wygrała 3:0 i potwierdziła, że w tym sezonie chce walczyć o awans do fazy play-off.

Dwa kolejne zwycięstwa i wysokie miejsce w tabeli



Gorzowianie nie podłamali się porażką. W dwóch kolejnych meczach wrócili na właściwe tory. Zespół Cuprum Stilon odniósł kolejne zwycięstwa. Przed własną publicznością pokonał 3:1 Ślepsk Malow Suwałki oraz 3:1 MKS Będzin.

Po czterech rozegranych meczach drużyna ma na koncie osiem punktów i plasuje się na wysokim szóstym miejscu w lidze. Dobry początek sezonu sugeruje, że gorzowianie będą walczyć o coś więcej niż tylko o utrzymanie. Sukcesem byłoby miejsce w czołowej "10" PlusLigi.

Szansa na kolejne zwycięstwo już 13 października. Wówczas Cuprum Stilon Gorzów pojedzie do Nysy na mecz z tamtejszą Stalą. Zespół ten odbudowuje się po trudnym początku sezonu i odwołaniu kilku meczów z powodu powodzi. Czy gorzowianie podtrzymają dobrą passę i odniosą kolejne zwycięstwo?

Polsat Sport