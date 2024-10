Były reprezentant Polski zakończył karierę! "Ogień już wygasł"

"Dzisiaj zakończyło się coś, o czym myślałem od dawna… to dla mnie smutny dzień, bo zakończył się etap, który trwał przez ponad 16 lat" - tak swój wpis w mediach społecznościowych rozpoczął Borysiuk.

Zawodnik, który ostatnio reprezentował barwy Hutnika Warszawa, w piątek przekazał kibicom, że postanowił odwiesić buty na kołku. Były piłkarz Legii Warszawa w opublikowanym wpisie podsumował lata, które spędził na boisku.

"Piłka nożna odkąd pamiętam, była całym moim światem i podporządkowałem jej wszystko, czasami nawet życie rodzinne, ale nie żałuję żadnej decyzji i jestem dumny, że chłopakowi z Białej Podlaskiej udało się zaistnieć na piłkarskiej mapie. Sport to pasja, w której ogień musi palić się każdego dnia, u mnie ten ogień już wygasł. Chciałbym podziękować przede wszystkim Rodzinie za wsparcie w każdej sytuacji! Trenerom, Prezesom, Kibicom oraz wszystkim kolegom, z którymi miałem przyjemność dzielić szatnie w wielu miejscach (mam nadzieję, że byłem dobrym kompanem). Zakończył się pewien etap, ale otwierają się kolejne" - można przeczytać.

Borysiuk podczas swojej klubowej kariery reprezentował takie zespoły jak Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok czy 1. FC Kaiserslautern. Mimo to kibice najpewniej pamiętają go z czasów jego występów w Legii Warszawa. To właśnie ze stołeczną ekipą pomocnik sięgnął po mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski i cztery Puchary Polski. Jego ostatnim klubem był Hutnik Warszawa.

Polacy mogą również pamiętać 33-latka z jego występów z orłem na piersi. Warto przypomnieć, że Borysiuk na swoim koncie ma 12 meczów w narodowych barwach. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w listopadzie 2010 roku podczas wygranego meczu towarzyskiego z drużyną Wybrzeża Kości Słoniowej. Ostatni raz w kadrze wystąpił w marcu 2016 roku.