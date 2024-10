Fatalna seria Polaków w UFC. Czy komuś uda się przerwać dramatyczną passę?

Wszyscy aktywni Polscy w UFC z porażkami w ostatnich pojedynkach



W amerykańskiej organizacji UFC mamy dziesięcioro biało-czerwonych. Są to:

· Karolina Kowalkiewicz,

· Marcin Tybura,

· Łukasz Brzeski,

· Jan Błachowicz,

· Marcin Prachnio,

· Michał Oleksiejczuk,

· Robert Bryczek,

· Mateusz Rębecki,

· Mateusz Gamrot,

· Michał Figlak.

Jesteśmy liczną nacją, która w ostatnich latach zaliczana była do czołówki. Niestety, teraz wygląda to nieco inaczej. Polacy notują fatalną serię występów w najlepszej organizacji MMA na świecie. Każdy z naszych reprezentantów przegrał swój ostatni pojedynek. Nie wygląda to za dobrze.

Trzy porażki biało-czerwonych w sierpniu



W samym sierpniu biało-czerwoni doznali trzech bolesnych porażek. Największą niespodzianką była przegrana Mateusza Gamrota. Polak znajdował się na fali kilku zwycięstw i piął się w rankingu kategorii lekkiej. 17 sierpnia na UFC 305 został jednak zastopowany przez Dana Hookera.

W sierpniu trzeciej porażki z rzędu w UFC doznał Michał Oleksiejczuk, który musiał uznać wyższość Sharabutdina Magomedowa. Do tego na gali UFC on ESPN 61 w Las Vegas przegrał też Marcin Tybura, od którego lepszy był Siergiej Spivac.

Mateusz Rębecki stanie przed szansą na przełamanie złej passy



Szansę na przełamanie fatalnej passy Polaków będzie miał Mateusz Rębecki. Ostatni raz pod egidą UFC walczył 11 maja 2024 roku. Wówczas przez TKO w trzeciej rundzie przegrał z Diego Ferreirą, doznając pierwszej porażki w UFC. Teraz będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę.

Dokładnie 26 października na UFC 308 w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jego rywalem będzie Mytybek Orolbai z Kirgistanu. Czy Mateusz Rębecki przełamie fatalną passę Polaków?

Ostatnie polskie zwycięstwo w UFC



Łukasz Brzeski zwyciężył w UFC jako ostatni Polak. Miało to miejsce 6 kwietnia 2024 roku. Wówczas polski fighter wagi ciężkiej jednogłośną decyzją sędziów pokonał Valtera Walkera na gali UFC Vegas 89.

Od tego czasu minęło już ponad pół roku. We współczesnej historii UFC nie mieliśmy jeszcze tak długiej serii porażek. Liczmy na to, że klątwę przełamie Mateusz Rębecki, wygrywając swój październikowy pojedynek w Abu Zabi.

