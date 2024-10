Haaland ustrzelił dublet i obwieścił światu nowiny. Powiększy się rodzina

Erling Haaland poprowadził reprezentację Norwegii do zwycięstwa w czwartkowym meczu przeciwko Słowenii. Napastnik Manchesteru City ustrzelił dublet, a jego drużyna wygrała 3:0 (jednego gola dołożył Alexander Sorloth). Po zakończeniu spotkania gwiazdor wysłał światu jasny sygnał - wkrótce powiększy się jego rodzina.

Norwegia dobrze radzi sobie w tej edycji Ligi Narodów. Drużyna z północy Europy wygrała dwa mecze i jeden zremisowała. Przewodzi dzięki temu w tabeli grupy 3 Dywizji B Ligi Narodów z siedmioma pukntami na koncie.

W czwartkowy wieczór Norwegowie zdeklasowali Słoweńców. Rozbili ich w Oslo aż 3:0, a bohaterem meczu został Erling Haaland, który zdobył dwie bramki. Jedno trafienie dołożył Alexander Sorloth.



Po zakończeniu spotkania as Manchesteru City przekazał światu ważną wiadomość. Wykonał w kierunku aparatu fotograficznego charakterystyczny gest - włożył kciuk do ust i schował piłkę pod koszulkę. W ten sposób dał do zrozumienia, że wraz z partnerką spodziewają się narodzin dziecka.



Na więcej szczegółów przyjdzie nam poczekać. Na razie nic nie wiadomo ani o płci potomstwa, ani o planowanym terminie porodu.