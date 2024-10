Mistrz z jasną deklaracją przed walką o pas

Dla niezwykle popularnego Adriana Błeszyńskiego reprezentującego pobliskie kluby Zagłębie Sosnowiec, BKS Stal Bielsko-Biała i Bastion Tychy będzie to pierwsza obrona tytułu zdobytego w listopadzie ubiegłego roku na gali Babilon MMA 41. Na oczach setek fanatycznych kibiców w Bielsku-Białej „Ares” pokazał się ze swojej najlepszej strony i po ekscytującym pojedynku pokonał Filipa Tomczaka przez techniczny nokaut w 2. rundzie, spełniając wielkie sportowe marzenie o mistrzowskim pasie.

Teraz Błeszyński jest gotowy na pierwszą obronę i zapewnia, że pas nie zmieni właściciela po gali Babilon MMA 48 w Sosnowcu.

– Mam nadzieję, że o tej walce długo się będzie mówiło, a w klatce zostawię jak zawsze serducho i cały charakter. Mój przeciwnik chce mi zabrać coś, o co bardzo długo walczyłem. Tak naprawdę to mój skarb, o który będę walczył do ostatniej kropli krwi! – mówi z przekonaniem Adrian Błeszyński. – Patrząc na mój styl walki widzę, że cały czas rośnie moje doświadczenie. Nigdy nie miałem tak wielu atutów i nie czułem się aż tak dobrze. Trzeba łamać stereotypy, jak dla mnie wiek to tylko liczba! Po tej walce jestem otwarty na propozycje we wszystkich formułach. Może być inna kategoria wagowa, może nowy pas, kto wie. Na razie cel jest jeden i jest to obrona tytułu. Wkrótce chciałbym założyć rodzinę i w końcu może czas na Ares juniora – kończy czempion.

Wyniki ważenia przed Babilon MMA 48:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze średniej:

5 x 5 min – Adrian „Ares” Błeszyński (83,6 kg) vs Samuel Vogt (83,6 kg)



Co-main event w wadze ciężkiej:

3 x 5 min – Marcin „Ściana” Sianos (120,7 kg) vs Michał „Longer” Andryszak (113,7 kg)



Walka w umownym limicie do 78,5 kg:

3 x 5 min – Krystian Szczęsny (78,35 kg) vs Alan Santos (76,75 kg)



Walka w umownym limicie do 67 kg:

3 x 5 min – Kamil Warzybok (66,9 kg) vs Gabriel Gilthon (67 kg)



Walka w umownym limicie do 75 kg:

3 x 5 min – Gracjan Wyroślak (74,9 kg) vs Gabriel Ruiz (74,6 kg)



Walka w wadze lekkiej:

3 x 5 min – Sergiusz „Serek” Uzarek (*73,5 kg) vs Filip Jarocki (70 kg)



Walka w wadze średniej:

3 x 5 min – Kamil Woźny (84,3 kg) vs Krzysztof Pitoń (84,2 kg)



Walka w wadze lekkiej:

3 x 5 min – Tomasz Kuberski (**72,3 kg) vs Krystian Patalas (70,8 kg)



Walka semi-pro w wadze półśredniej:

3 x 3 min – Szymon Maj (77,1 kg) vs Jarek Maciusik (77,5 kg)



Walka semi-pro w wadze piórkowej:

3 x 3 min – Nikodem Ogoński (66,3 kg) vs Erik Rushanyan (66,3 kg)

* Sergiusz Uzarek przekroczył limit wagi lekkiej aż o 2,7 kg, w związku z czym zostanie mu odjęty punkt w 1. rundzie i połowa jego wynagrodzenia przechodzi na rzecz rywala - Filipa Jarockiego

** Tomasz Kuberski przekroczył limit wagi lekkiej o 1,5 kg, w związku z czym 30% jego wynagrodzenia przechodzi na rzecz rywala - Krystiana Patalasa

Informacja prasowa