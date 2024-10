Cenne zwycięstwo! Chrobry Głogów nadal niepokonany w europejskich pucharach

Piłkarze ręczni Chrobrego Głogów wygrali 37:33 (18:17) we własnej hali z CSM Constanta w drugiej kolejce grupy D Ligi Europejskiej. Najwięcej goli, aż 11, dla polskiego zespołu rzucił Paweł Paterek.

Przed tygodniem Chrobry sprawił dużą niespodziankę remisując na wyjeździe z CD Bidasoa Irun. Mogło być jeszcze lepiej, bo rywale gola dającego im punkt zdobyli w ostatniej minucie z rzutu karnego. Dobry występ przeciwko wicemistrzom Hiszpanii sprawił, że głogowianie z dużym optymizmem podchodzili do spotkania z Constantą.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Industrii Kielce zabrał głos w sprawie afery po meczu Orlen Superligi. "Kategorycznie zaprzecza"

Mecz się dobrze zaczął dla Chrobrego, który po niespełna czterech minutach prowadził 3:0. Rywale uspokoili grę i po kolejnych doprowadzili do remisu 6:6. Od tego momentu spotkanie się wyrównało, ale później Chrobry ponownie zdołał uzyskać większa przewagę i jeszcze na dziewięć minut przed przerwą prowadził 16:12. Końcówka pierwszej połowy należała do Rumunów, którzy zmniejszyli straty do jednego gola.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił i spotkanie było nadal wyrównane. Goście prowadzili 25:24, ale kilka chwil później było już 27:25 dla gospodarzy. Przy stanie 30:29 do siatki trafił rozgrywający świetne zawody Paweł Paterek, a chwilę później prowadzenie Chrobrego podwyższył Wojciech Styrcz (32:29). Do końca spotkania pozostawało niewiele ponad cztery minuty i głogowianie nie dali się już dogonić.

W drugim meczu grupy D Ystads IF przegrał we własnej hali z Bidasoa 23:29. Za tydzień Norwegowie będą rywalami Chrobrego.

KGHM Chrobry Głogów – CSM Constanta 37:33 (18:17)

Chrobry Głogów: Rafał Stachera, Maksim Łobczuk, Anton Dereviankin – Paweł Paterek 11, Wojciech Strycz 6, Jędrzej Zieniewicz 6, Jakub Orpik 5, Rafał Jamioł 4, Wojciech Dadej 2, Kamil Mosiołek 1, Maksym Strelnikow 1, Tomasz Kosznik 1, Wojciech Matuszak 0.

Najwięcej goli dla Constanty: Mikalai Aliokhin 7, Strahinja Stankovic 6, Andrei Dragan i Zoran Nikolic po 4.

PAP