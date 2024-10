Polskie kluby kontynuują zmagania w europejskich pucharach w piłce ręcznej. We wtorkowe późne popołudnie ekipa Chrobrego Głogów zmierzy się z CSM Constanta. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Sytuacja w grupie D, w której znajduje się Chrobry, jest arcyciekawa, ponieważ po pierwszej kolejce wszystkie drużyny mają na swoim koncie punkt. A to dlatego, że na inaugurację zmagań doszło do dwóch remisów. Głogowianie podzielili się punktami z CD Bidasoa Irun (33:33), natomiast CSM Constanta zremisował z Ystads IF (29:29).



Na niwie ligowej klub z Rumunii plasuje się na trzecim miejscu z bilansem sześciu zwycięstw i jednej porażki. Z kolei ekipa z Dolnego Śląska przegrała ostatnio u siebie z MMTS-em Kwidzyn 27:28 i w tabeli Orlen Superligi znajduje się dopiero na szóstej pozycji.



Oba zespły miały już okazję ze sobą rywalizować w poprzednim sezonie Ligi Europejskiej. Wówczas głogowianie przegrali na wyjeździe 18:29 oraz zremisowali u siebie 29:29. Jak będzie tym razem?



Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - CSM Constanta od godz. 18:45 na Polsatsport.pl.