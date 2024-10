Oficjalnie: Czołowy włoski klub ma nowego trenera. Zastąpił Antigę

Oba spotkania w Serie A1 pod wodzą Antigi, który został trenerem Savino Del Bene Volley w czerwcu tego roku, drużyna aktualnych wicemistrzyń Włoch wygrała bez straty seta. Przyczyn zwolnienia byłego selekcjonera męskiej reprezentacji Polski nie sposób zatem upatrywać w aspektach sportowych. Co zatem było powodem tak szybkiego rozejścia się dróg Scandicci i francuskiego szkoleniowca?

ZOBACZ TAKŻE: Wygrał dwa mecze i został zwolniony. Oficjalnie: Stephane Antiga bez pracy!

W oficjalnym komunikacie dotyczącym zakończenia współpracy, opublikowanym we wtorek na stronie internetowej czołowego włoskiego klubu, napisano: "Savino Del Bene Volley ogłasza, że ​​Stephane Antiga nie będzie już pełnił funkcji trenera pierwszego zespołu. Decyzja ta motywowana jest chęcią zapewnienia drużynie jak najlepszych warunków na zmierzenie się z dopiero co rozpoczętym i pełnym ambitnych celów sezonem. Po dokonaniu oceny stwierdzono niemożliwą do pogodzenia różnicę poglądów na temat ścieżki rozwoju technicznego zespołu. Chcielibyśmy wyrazić nasze szczere podziękowania Stephane'owi Antidze za wykonaną przez niego pracę".

Również we wtorek klub ze Scandicci poinformował o tym, kto będzie nowym szkoleniowcem zespołu. Antigę zastąpi Marco Gaspari, były trener m.in. Allianzu Vero Volley Mediolan.

- Jestem podekscytowany, ponieważ Savino Del Bene Volley to zespół, który dobrze spisywał się w ostatnich latach i chce być coraz lepszy. Poprzedni sezon był w wykonaniu klubu znakomity, być tutaj to dla mnie zaszczyt. Przejmowanie drużyny nigdy nie jest łatwe, ponieważ oznacza zastąpienie kolegi, ale nie mogłem odmówić Savino Del Bene. Zrobię wszystko co mogę, by pomóc ekipie w osiągnięciu jej celów - powiedział Gaspari, cytowany na stronie internetowej klubu oraz w klubowych mediach społecznościowych.

42-letni Gaspari w swojej karierze trenerskiej prowadził m.in. ekipy Liu Jo Nordmeccanica Modena (2015-2018), Epiu Pomi Casalmaggiore (2018-2020) oraz Allianz Vero Volley Mediolan (2020-2024). Z tą ostatnią zdobył dwa srebrne medale Serie A1 (2022, 2023) i wygrał Puchar CEV (2021), a w poprzednim sezonie dotarł z nią do finału Ligi Mistrzyń (w decydującym spotkaniu Vero Volley uległo Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano).

Antiga był trenerem drużyny ze Scandicci od czerwca. Wcześniej przez pięć lat prowadził DevelopRes Rzeszów, z którym zdobył pięć srebrnych medali Tauron Ligi. W przeszłości prowadził także męską drużynę Onico Warszawa (2017-2019) oraz męskie reprezentacje Polski (2014-2016) i Kanady (2017-2018). Z Biało-Czerwonymi w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata.

GW, Polsat Sport