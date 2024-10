Prezes Indykpolu AZS Olsztyn zaskoczył deklaracją. "Nie szukamy trenera"

W poniedziałek rano poinformowano, że Juan Manuel Barrial złożył rezygnacje z funkcji pierwszego trenera Indykpolu AZS Olsztyn. Jego obowiązki przejął Marcin Mierzejewski. Siatkarze ze stolicy Warmii zaliczyli fatalny początek sezonu – w sześciu meczach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo. Argentyńczyk jest zatem pierwszym szkoleniowcem w obecnym sezonie PlusLigi, który rozstał się z posadą.

Urodzony w 1982 roku Mierzejewski jest wychowankiem olsztyńskiego AZS i przez kilka lat reprezentował barwy tego klubu jako siatkarz. Od sezonu 2017/18 pełnił w Indykpolu AZS rolę asystenta trenera.

W programie "Polsat SiatCast" Jakub Bednaruk i Marek Magiera zapytali Jankowskiego o to, czy plotki mówiące o tym, że nowym szkoleniowcem klubu ma zostać Igor Juricić, są prawdą. Ich gość stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom.

- Marcin Mierzejewski jest pierwszym trenerem i na dzień dzisiejszy nie szukamy innego trenera. Czy zostanie do końca sezonu? Nie wiem. Dziś jest pierwszym trenerem i nikogo innego nie szukamy - szczerze odpowiedział prezes zespołu z Olsztyna.

Szczególnie bolesna dla siatkarzy tego klubu okazała się wyjazdowa porażka z beniaminkiem PlusLigi - Nowak-Mosty MKS Będzin. Jak zdradził Jankowski, wtedy została podjęta decyzja o zmianie na ławce trenerskiej.

- Szczególnie gorąco zrobiło się po przegranym meczu w Będzinie. Wtedy zapadły decyzje. Z Nysą wygraliśmy 3:0 w Olsztynie i wydawało się, że zaczynamy wracać do poziomu, jaki powinien być, ale porażka w Będzinie spowodowała, że trzeba było podjąć takie, a nie inne decyzje. W sobotę doszło do mojego spotkania z trenerem Barrialem i doszliśmy do wniosku, że dobrze będzie się rozstać - kontynuował Jankowski.

Szansę na debiut w roli pierwszego szkoleniowca Mierzejewski będzie miał już w piątek 18 października. Wtedy na wyjeździe siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.