Kiedy powrót Neymara? Optymistyczne wieści w sprawie Brazylijczyka

W październiku 2023 roku Neymar zerwał więzadło krzyżowe w kolanie oraz doznał urazu łąkotki. Kontuzji nabawił się w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026, w którym Brazylia mierzyła się z Urugwajem.

ZOBACZ TAKŻE: To oni zarabiają najwięcej! Ranking 10 najbogatszych piłkarzy świata

Rok po tamtym zdarzeniu zawodnik Al-Hilal nadal nie wrócił do gry, jednak najnowsze doniesienia są optymistyczne. Neymar pod koniec września wrócił do treningów, a obecnie bierze już udział w zajęciach z drużyną.

Jeszcze nie tak dawno trener Al-Hilal Jorge Jesus mówił, że Brazylijczyk wróci dopiero na początku 2025 roku. Teraz pojawiła się szansa na szybszy powrót. Neymar nie może występować w lidze saudyjskiej do stycznia, gdyż klub nie zgłosił go do rozgrywek. 32-latek może jednak pojawić się na boisku w meczu azjatyckiej Ligi Mistrzów z Al-Ain. Spotkanie odbędzie się 21 października w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Brazylijczyk od przyjścia do drużyny z Rijadu wystąpił jedynie w 5 meczach.

IM, Polsat Sport