Polski pojedynek w Rajdzie Europy Centralnej

Dla Kajetanowicza i Szczepaniaka Rajd Europy Centralnej jest przedostatnią rundą cyklu, w którym walczą o kolejne podium w klasyfikacji sezonu. Polacy chcąc myśleć o końcowym triumfie muszą znaleźć złoty środek pomiędzy ryzykowną walką o wygraną w poszczególnych rajdach a strategią pozwalającą na zdobywanie punktów. Po dwunastym odcinku specjalnym awansowali do czołowej trójki, jednak drobny błąd popełniony na finałowej próbie dnia poskutkował stratą cennych sekund i powrotem na czwartą pozycję.



– To był dobry dzień. Na pewno dużo lepszy od wczorajszego, choć wczoraj też nie było źle. Dziś miałem coraz lepszy feeling. Zmieniam auto, głównie klikami ustawień zawieszenia, w zasadzie przed każdym oesem – sprawdzam, testuję. Czasami nie wszystkie rzeczy działają, bywa, że nie wszystkie decyzje są dobre. Niełatwo się wstrzelić z właściwymi setupami po tak dużej przerwie na asfaltach, szczególnie w tak trudnym rajdzie. Bardzo dobrze jechało mi się na niektórych odcinkach specjalnych i choć straciłem na chwilę koncentrację, przestrzeliłem skrzyżowanie i musieliśmy się cofać, to jednak wciąż miałem i mam przyjemność z jazdy. Cieszę się każdym odcinkiem specjalnym, mimo tego że jedziemy w dużej mierze po błocie na slicku, więc teoretycznie to taka słaba przyjemność, ale wszyscy tak mają, więc nie ma co narzekać. Siedzę w samochodzie rajdowym i jesteśmy w grze – to jest najważniejsze. Jutro kontynuujemy walkę – podsumował dzień Kajetan Kajetanowicz, mistrz świata WRC2 Challenger.



Na niedzielę zaplanowano cztery odcinki specjalne, po dwa przejazdy prób KNAUS TABBERT Am Hochwald (12,17 km) oraz Passauer Land (14,87 km). Wyniki poznamy około godziny 14:00.

