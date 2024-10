Hajto ostro o Legii, oto co wytknął drużynie. "Zdecydowanie niewystarczające"

Już w najbliższy czwartek Legia zmierzy się w ramach Ligi Konferencji UEFA z serbskim FK TSC Backa Topola. W ciągu najbliższych kilkunastu dni drużyna portugalskiego szkoleniowca będzie musiała rozsądnie dysponować siłami, aby utrzymać się w walce o najwyższe cele zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zespół czeka intensywny okres, w którym kluczowe będzie zarządzanie kondycją zawodników i strategią gry, aby sprostać wyzwaniom na wszystkich frontach.

- Legia ma przed sobą zespoły w zasięgu, takie jak Dynamo Mińsk, Omonia Nikozja i Djurgardens, choć ten ostatni może być najtrudniejszym rywalem. Bardzo intensywnie, bo w czwartek "Wojskowi" grają w Serbii, w niedzielę w Warszawie z GKS-em Katowice, a w tygodniu w Legnicy z Miedzią. Kolejne kilkanaście dni będą absolutnie decydujące i kluczowe dla Legii, jeżeli chcą oni zostać w grze o trofea. Seria słabszych wyników w nadchodzących meczach może pogrzebać szanse Legii nie tylko w europejskich pucharach, ale także na krajowym podwórku - zauważył Roman Kołtoń.

Swoje zdanie do dyskusji dorzucił także Tomasz Hajto, który podkreślił, że Legia miała słaby początek sezonu i obecnie ma znaczną stratę do czołówki tabeli PKO BP Ekstraklasy. Ekspert zauważył, że w ostatnich sezonach liczba pretendentów do tytułu wzrosła, co oznacza, że klub ze stolicy musi rozpocząć intensywną pogoń za liderami, aby zachować szanse na końcową wygraną. Były reprezentant Polski dodał również, że "Wojskowi", jako jedna z największych marek w polskim futbolu, nie mogą sobie pozwolić na wpadki w tak kluczowym momencie sezonu.

- Podopieczni Feio w lidze nie rywalizują już tylko z Lechem Poznań. Stawka powiększyła się o zespoły takie jak Raków i Jagiellonia, które stanowią poważne zagrożenie, ponieważ zdobywały już tytuły Ekstraklasy. Legia, według mnie, powinna zdobywać mistrzostwo Polski przynajmniej co trzeci sezon. To, co obecnie dzieje się w tym zespole, jest zdecydowanie niewystarczające jak na klub o tak dużej renomie. Jak na tę markę to zdecydowanie za mało. - stwierdził Hajto.

W czwartkowy wieczór Legia zagra z FK TSC Backa Topola w meczu fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go.

Dyskusja o klubie ze stolicy w załączonym materiale wideo.