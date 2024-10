Przed polskimi klubami kolejne mecze w ramach fazy ligowej rozgrywek Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok po efektownej i zaskakującej wygranej na wyjeździe z FC Kopenhaga, tym razem zmierzy się u siebie ze znacznie niżej notowanym Petrocub z Mołdawii. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Białostocczanie sprawili nie lada niespodziankę swoim kibicom, wygrywając na inaugurację zmagań Ligi Konferencji w Kopenhadze. Gospodarze byli wyraźnymi faworytami, ale druga połowa tamtego starcia należała do mistrzów Polski. Ci najpierw doprowadzili do remisu, aby na finiszu strzelić gola na wagę triumfu 2:1.

Przed "Jagą" mecz u siebie z Petrocub, który uległ wysoko u siebie Paphos 1:4. Mołdawianie są zdecydowanie niżej notowani od polskiej drużyny, ale w żaden sposób nie można ich lekceważyć. W zmaganiach ligowych najbliższy rywal Jagiellonii plasuje się na czwartej lokacie z dziesięcioma punktami straty do prowadzącego Sheriffu Tyraspol.

Podopieczni Adama Siemieńca przystąpią do tego starcia po wyjazdowej wygranej z Zagłębiem Lubin 3:1. Dzięki temu mistrzowie kraju umocnili się w czołówce PKO BP Ekstraklasy, będąc obecnie na trzecim miejscu z punktem straty do drugiego Rakowa Częstochowa i trzema "oczkami" mniej do liderującego Lecha Poznań.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - Petrocub? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Petrocub od godz. 18:35 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 17:00.