Podopieczne Pauliny Kawalec rozpoczęły czempionat na Dominikanie od bezbramkowego remisu z Japonkami. W kolejnym meczu Polki pokonały 2:0 rówieśniczki z Zambii. Gole dla Biało-Czerwonych strzelały Kinga Wyrwas i Weronika Araśniewicz.

Kwestia awansu z grupy D pozostaje otwarta. Przed środowym starciem Polki są w odrobinę korzystniejszym położeniu niż Brazylijki. Mają jeden punkt więcej i najkorzystniejszy bilans bramkowy w grupie. Piłkarki znad Wisły potrzebują zwycięstwa albo remisu, by mogły być pewne awansu do fazy play-off. W przypadku porażki trzeba będzie liczyć na korzystny rezultat w meczu Japonia - Zambia.

Turniej na Dominikanie rozpoczął się 16 października i potrwa do 3 listopada. W rywalizacji udział bierze 16 zespołów. Tradycyjnie zostały one podzielone na cztery grupy, z których dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów. Wielki finał zostanie rozegrany na Estadio Felix Sanchez w Santo Domingo.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia na Polsatsport.pl. Początek o 22:00.