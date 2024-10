Będzie sensacyjny transfer? "Szukają już następcy"

Powiedzieć, że poprzedni sezon był znakomity w wykonaniu Bayeru Leverkusen, to jak nic powiedzieć. Ekipa dowodzona przez Xabiego Alonso sięgnęła w efektownym stylu po podwójną koronę oraz dotarła do finału Ligi Europy. Nie może zatem dziwić, że hiszpański szkoleniowiec, mimo niewielkiego stażu pracy, jest już rozpatrywany jako przyszły trener gigantów. Nieoficjalnie mówi się, że klamka zapadła i były piłkarz niebawem zmieni pracodawcę.

Bayer pierwszy raz w historii sięgnął po mistrzostwo Niemiec, a dodatkowo uczynił to bez porażki w Bundeslidze (!). Do tego należy dodać triumf w Pucharze Niemiec i dotarcie do finału Ligi Europy, gdzie lepsza okazała się Atalanta.

Również w tym sezonie "Aptekarze" spisują się bez zarzutów. W lidze niemieckiej zajmują czwarte miejsce z trzema punktami straty do prowadzącego Bayernu Monachium. W Lidze Mistrzów po dwóch kolejkach mają komplet punktów, deklasując na wyjeździe Feyenoord 4:0, a następnie zwyciężając u siebie AC Milan 1:0.

Świetna postawa Bayeru to duża zasługa Alonso, który objawia się jako kolejny znakomity trener młodego pokolenia rodem z Hiszpanii. I to właśnie on miałby zastąpić już w przyszłym sezonie swojego rodaka - Pepa Guardiolę w Manchesterze City. Wszystko rzecz jasna zależy od samego Guardioli, którego pozycja w klubie "Obywateli" jest niezagrożona.

Media nieoficjalnie informują, że Alonso najbliżej jednak do Realu Madryt. To właśnie tam przez wiele lat grał, a dodatkowo prawdopodobne jest odejście po sezonie Carlo Ancelottiego, który jest kuszony pracą w roli selekcjonera którejś z wielkich reprezentacji.

O tym, że 42-latek ma odejść z Leverkusen już po tym sezonie poinformował dziennikarz niemieckiego SkySports, Patrick Berger.

"Bayer Leverkusen już szuka następcy Xabiego Alonso, o którym rozmawiają Real i City. W klubie przygotowują się do jego odejścia wiosną przyszłego roku, mimo że jego kontrakt jest ważny do 2026 roku. Według informacji Sky kandydatami do jego zastąpienia są Sebastian Hoeness i Sandro Wagner" - napisał.