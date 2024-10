Kibice Olimpii w tym sezonie nie mogą być za bardzo zadowoleni z gry swoich ulubieńców. Piłkarze klubu z Grudziądza na swoim koncie mają pięć zwycięstw, dwa remisy i siedem porażek. To oznacza, że do tej pory zdobyli 17 punktów, przez co plasują się w środku tabeli Betclic 2. Ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy są kolejne mecze Legii Warszawa w Lidze Konferencji? Sprawdź terminarz!

Wyniki Wisły są minimalnie lepsze. Zawodnicy zespołu z Puław do tej pory wygrali o jeden mecz więcej od swoich najbliższych rywali, remisując w tym czasie jedno starcie mniej. Mają zatem dwupunktową przewagę nad piątkowym oponentem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olimpia Grudziądz - Wisła Puławy na Polsatsport.pl.