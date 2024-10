"Siatkarski Kołowrotek" już w maju! Niezwykłe wydarzenie z udziałem Wilfredo Leona

W sobotę po zakończeniu spotkania PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin odbyła się konferencja prasowa w sprawie tego niezwykłego przedsięwzięcia. Podczas niej Leon zaprezentował "Siatkarski Kołowrotek" – połączenie pikniku siatkówki plażowej, wędkarstwa i spędzania aktywnego czasu dla dzieci, młodzieży, amatorów i kibiców. Na koniec Leon i Wojciech Piskozub – Burmistrz Gminy Milicz - podpisali umowę na organizację eventu.

- To pasja nie tylko dla mnie, ale też innych zawodników. Gdy łowimy, nie ma hałasu, jaki jest na hali. Nasz mózg od razu się relaksuje i jesteśmy na wolności. Podczas zawodów będzie rywalizacja, ale bardzo miła. Będziemy łowić i spędzać czas razem - powiedział Leon w wywiadzie po zakończeniu sobotniej konferencji.

Leon podkreślił, że to będą dla niego bardzo ważne dni. Zapewnił, że podczas rywalizacji nie powinno zabraknąć innych znanych ze świata siatkówki nazwisk, ale też, że w zawodach może wziąć udział każdy.

- Myślę, że namówię kilku kolegów z kadry i klubu. (...) Jestem już wprawdzie umówiony z Łukaszem Kaczmarkiem na ryby, ale wciąż nie możemy się spotkać. To, co jest najważniejsze, to to, że wszyscy będziemy drużyną - dodał siatkarz, który od tego sezonu broni barw Bogdanki LUK Lublin.

Organizatorzy zapewnili szereg atrakcji, m.in.: spotkania siatkówki plażowej w której udział wezmą najwybitniejsi siatkarze-wędkarze w Polsce czy wspólne oglądanie Siatkarskiego Turnieju Finałowego CEV Ligi Mistrzów, a także wiele innych.