Mocne słowa siatkarza Resovii. Ma dość. "Muszą przyjeżdżać z respektem"

Czy tak się stanie? Przekonamy się o tym już niebawem, ponieważ Resovia zmierzy się na wyjeździe z Indykpol AZS-em Olsztyn w niedzielne popołudnie. Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur spisuje się w tym sezonie jeszcze gorzej, o czym świadczy bilans jednej wygranej i aż sześciu porażek. "Akademicy" są na przedostatnim miejscu w tabeli i na ten moment grozi im spadek.

ZOBACZ TAKŻE: "Siatkarski Kołowrotek" już w maju! Niezwykłe wydarzenie z udziałem Wilfredo Leona

Faworytami, i to zdecydowanymi, są zatem przyjezdni. Ale podobnie było w niedawnej konfrontacji u siebie ze Stream Hemarpol Norwidem Częstochowa. Skończyło się rozczarowującą porażką 2:3. Resovia wcześniej poniosła porażki z ligową czołówką, z którą teoretycznie powinna rywalizować w tym sezonie o medale. Udało się jedynie pokonać dwa zespoły, które znajdują się w strefie spadkowej - Barkom Każany Lwów i GKS Katowice. To za mało, aby spełnić oczekiwania kibiców oraz klubu.

Nie może zatem dziwić, że nastroje w Resovii są minorowe. Świadczy o tym wymowna wypowiedź Vasiny na oficjalnej stronie PlusLigi.

- Każdy zespół, który przyjeżdża do Rzeszowa wierzy w to, że może wygrać. Nie możemy dopuścić do tego. Drużyny muszą przyjeżdżać z respektem do nas i żeby się bały tutaj grać. Nie mogą myśleć, że przyjechali po wygraną. Każdy mówi, że to początek sezonu, ale za chwilę będzie już połowa meczów za nami. Myślę, że w Olsztynie już będziemy punktować, każdy z nas tego chce i ma dość porażek - skwitował reprezentant Czech.

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów od godz. 14:45 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.