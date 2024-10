Smutny koniec znanego piłkarza. Pochowano go z bezdomnymi

Kovac w latach 80. grał między innymi w obu praskich gigantach, Slavii i Sparcie, a jego klubowymi kolegami byli między innymi Jozef Chovanec, Ivo Knoflicek i obecny selekcjoner reprezentacji Czech Ivan Hasek. Były bramkarz zmarł podczas pandemii koronawirusa w 2022 roku, w wieku 64 lat. Przed śmiercią nie uchroniły go nawet trzy dawki szczepionki.

Dwa lata po śmierci Miroslava Kovaca okazało się, że piłkarz miał wyjątkowo smutny koniec. Czescy dziennikarze odkryli bowiem, że nie został on pochowany z należnymi mu honorami, lecz... w zbiorowej, 48-osobowym grobie, wraz z bezdomnymi i ludźmi, po których ciała nie zgłosił się nikt bliski.

- Wiedzieliśmy o jego śmierci i jako koledzy z boiska byliśmy zainteresowani zapewnieniem mu godnego pochówku i opieką nad grobem, ale w szpitalu powiedziano nam, że Miroslav miał żyjących krewnych i ze względu na wymogi prawne to do nich należy obowiązek zorganizowania pogrzebu. Myśleliśmy, że jego krewni zabrali urnę z jego prochami do siebie do Żyliny. Nie wiedzieliśmy, że pochowano go w taki sposób. Ta wiadomość naprawdę nas zaskoczyła - powiedział dziennikowi "Blesk" Vlado Gomar, były kolega Kovaca z Tatrana Preszów.

Kovac w barwach Slavii (1980-1982) i Sparty Praga (1982-1983) rozegrał łącznie 56 meczów w czechosłowackiej ekstraklasie. Ponadto bronił barw Tatrana Preszów (1983-1987) i Magnezitu Jelsava (1988-1989). Po zakończeniu kariery pracował między innymi jako trener bramkarzy, a pod koniec życia jako woźny w szkole średniej w Preszowie.